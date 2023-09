Adrian Sînă a fost acuzat de o mireasă că ar da țepe la nunți. Cum a lămurit cântărețul toată situația: „Ne pare rău”

Adrian Sînă este prins în mijlocul unui scandal de proporții, după ce a fost acuzat de o mireasă că ar da țepe la nunți. Iată cum a reacționat cântărețul la acuzațiile care i-au fost aduse!

Adrian Sînă, cântărețul care a înființat în anul 1999 trupa Akcent și care făcea furori printre tinerele domnișoare la acea vreme, cântă, în prezent, cu două soliste în proiectul Adrian Sînă & The Wedding Crashers, potrivit Viva. Împreună, ei se prezintă la nunți și alte evenimente, unde cântă live.

Însă, recent, cântărețul a fost acuzat de o mireasă din Cluj că ar da țepe la nunți, asta după ce i-ar fi plătit avansul cu un an înainte, iar el ar fi renunțat la înțelegerea lor cu puțin timp înainte de marele eveniment. Iată despre ce este vorba!

O mireasă îl acuză pe Adrian Sînă că ar da țepe la evenimente: „Aș vrea să vă fac atenți viitori miri”

O mireasă din Cluj a adus acuzații grave la adresa lui Adrian Sînă. Aceasta a transmis că avut nunta în luna august a acestui an și, încă din luna octombrie 2022, a încheiat un contract cu Adrian Sînă pentru a-i cânta la petrecere.

La acea vreme, cântărețul și-a luat angajamentul și chiar ar fi primit un avans de 1.500 de euro. Însă, cu trei săptămâni înainte de nuntă, Adrian Sînă ar fi anunțat că nu mai poate veni, pe motiv că are un turneu în Asia.

Cu toate acestea, femeia cu pricina ar fi văzut pe contul de Instagram al lui Adrian Sînă că acesta lua parte la o altă nuntă la Craiova, chiar în acea seară:

„Bună seara, aș vrea să vă fac atenți viitori miri cu cine încheiați contracte pe partea de muzică. Noi am avut contract încheiat din 11.10.2022 cu avans de 1.500 de euro să ne cânte la nuntă pe data de 26.08.2023. Ne-a anunțat cu trei săptămâni înainte de nuntă că nu mai poate veni, că are turneu în Asia, pe când el a luat altă nuntă la Craiova, chiar el a postat pe story. În Zalău, pentru septembrie, a mai anulat o nuntă cu același pretext. Noi am găsit printr-un mare noroc, anulare la alt band pe care o să-l recomand din tot sufletul în altă postare, că nu vreau să le apară numele lângă Adrian Sînă și Wedding Crashers. Vă atașez poze cu dovezile.”, a spus mireasa, potrivit stiridecluj.ro, citat de Viva.

Cum s-a apărat Adrian Sînă după ce a fost acuzat că ar da țepe la nunți

Adrian Sînă a lămurit, în exlusivitate pentru Click, toată situația creată:

„Lucrurile nu stau deloc așa. Nunta a fost la Dej. Cu o lună înainte i-am anunțat că nu mai pot ajunge și le-am restituit avansul. Chiar m-am oferit să-i ajut și le-am găsit o altă orchestră care să cânte la nuntă. Cât despre nunta de la Zalău, nu a existat așa ceva.

Plus că nu înțeleg cum poate susține cineva că știe unde sunt eu la un anumit moment și ce anume fac? De unde știu ei cu exactitate că am fost la Craiova? Eu le înțeleg supărarea, dar am anunțat cu o lună înainte și le-am restituit avansul.

Nu văd unde este țeapa! Ce țeapă le-am dat?! Nu există așa ceva! Eu nu am nici o datorie față de femeia respectivă. I-am ajutat să găsească înlocuitori. Nu dau țepe și nu am dat în 25 de ani de carieră! Nici nu voi da!

„Avem foarte multe solicitări să cântăm la nunți. Avem două-trei nunți la care trebuie să ajungem pe săptămână. Ne pare rău dacă nu putem ajunge la toți cei care ne vor la nunta lor. Mi-aș dori să putem să ajungem la toți, dar trebuie să înțeleagă că mai apar lucruri imprevizibile, plus probleme de ordin personal.”, a declarat Adrian Sînă pentru click.ro.

