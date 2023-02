Adriana Trandafir, o viață desprinsă ca dintr-un film. Cum a aflat actrița că e înfiată: „Fratele cel mare m-a sunat”

Îndrăgita actriță, în vârstă de 67 de ani, a avut o copilărie trăită la țară și își amintește de multe lucruri care au transformat-o în omul care este astăzi. Ea a povestit, într-un interviu pentru Adevărul, despre relația cu părinții ei și ce anume îi plăcea să facă, copilă fiind.

Cum arăta copilăria Adrianei Trandafir. Actrița a trebuit să aibă grijă de gosposărie

Fosta concurentă de la Asia Express, sezonul 4, s-a născut în comuna Morteni, raionul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, dar a copilărit în Bascov, judeţul Argeş. Ea și-a trăit copilăria la țară și a trebuit să se gospodărească de mică, urmând, mai târziu, să devină una dintre cele mai iubite actrițe de la noi.

În interviul acordat pentru Adevărul, Adriana Trandafir și-a amintit că a ei copilărie a maturizat-o, însă nu și-a pierdut nicicând spiritul liber și inocent.

„Îmi dau seama ce fericită eram când eram nefericită. Copilăria mea a fost, din fericire, pe pământ. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru darul de a copilări la ţară, chiar dacă am fost complexată toată viaţa că sunt de acolo. Când copilăreşti la ţară, pentru tine Universul înseamnă uliţa satului, grădina ta, curtea ta, animalele tale şi tot ce se întâmpla atunci.

O viaţă liniştită, tihnită în sensul în care trăiam cu toate anotimpurile deodată, ştiam toate plantele şi toate treburile gospodăreşti. De fapt, pentru mine, copilăria a fost doctoratul meu pentru viaţă. Acolo am aprofundat şi am învăţat totul despre viaţă – faptul că şi moartea face parte din viaţă, că şi o furnică ştie să ţipe, că şi o plantă, dacă o striveşti sau o rupi, este ca şi cum ai omorî un om, ştiam ce înseamnă fericirea, un răsărit, un apus, Sărbătoarea de Paşte cu adevărat şi toate sărbătorile, ce e Dumnezeu.

Atunci vorbeam cu Dumnezeu foarte des şi eram foarte aproape de El pentru că mergeam la biserică mereu şi pentru că eram crescuţi în credinţă şi în frica Lui – nu fur pentru că mă vede Dumnezeu, nu fac rău pentru că mă vede Doamne-Doamne. Aşadar, dintr-un punct de vedere, copilăria mea nu a fost o copilărie fericită”, a povestit actrița.

Cum se înțelegea Adriana Trandafir cu părinții ei

Vedeta și-a amintit de mama sa când era bolnavă și a fost nevoită să învețe treburile casei. Totodată, părinții ei își doreau să o vadă ca bibliotecară în sat sau ceva asemănător. Nu a uitat niciodată când mai primea bătaie fiindcă citea.

„Acum îmi dau seama că, de fapt, m-a ajutat foarte mult şi am ajuns la vârsta asta şi poate la înţelepciunea asta şi datorită faptului că am umblat desculţă, că am hoinărit pe câmp, că am mers cu vaca la păscut, că am văzut cum fată o vacă, că am pus pâine în cuptor, că am tăiat singură o găină, că spălam singură la copaie şi făceam săpun.

Le-am învăţat pe toate şi mi-au rămas în minte sfaturile mamei mele şi toate momentele în care ea, ştiind că va pleca de lângă mine, m-a pregătit pentru viaţă, pentru moartea ei, pentru tot ce urma. Datorită acestui lucru nu am fost cu garda jos aproape niciodată în viaţă. Datorită structurii mele, am învăţat că trebuie să o iau de la capăt întotdeauna.

Am învăţat de la mama mea care este ştiinţa punerii rufelor la uscat pe sârmă şi multe altele. Toate lucrurile pe care le-am învăţat în copilărie le urmez şi acum. Mă băteau ca să nu mai citesc noaptea pe sub plapumă... Îmi amintesc că am citit „Jocul cu mărgele de sticlă“ săpând porumbii şi am mâncat bătaie că m-au prins citind şi nu făceam treaba.

Datorită atitudinii pe care am avut-o faţă de copilăria asta am îndrăgit viaţa şi o iubesc. Nu a fost o copilărie fericită, însă am fost cea mai fericită atunci. Am învăţat de mică ce valoare are un bănuţ, o viaţă de om, de pasăre, de floare... Profesorii de până în şcoala generală ne puneau să citim foarte mult. Am fost un copil care şi-a petrecut viaţa pe câmp şi printre cărţi”, a mai completat ea.

Adriana Trandafir a aflat că este, de fapt, înfiată

Acum mai bine de cinci ani, actrița a aflat că este înfiată, dar și că mai are trei frați. Însă, spune ea, a privit partea plină a paharului.

„Mişu, fratele cel mare, m-a sunat: „Sunteţi doamna Adriana, artista de la Bucureşti? Surioară, eu sunt Mişu, fratele tău. Am vrut să te chem la «Surprize, surprize»“.

Atunci mă pregăteam să ies în oraş cu ai mei şi am început să plâng, să îl întreb ce face. Niciodată nu mi-a încolţit îndoiala în mine că ar fi cineva care vrea să profite. Mi-a zis: „Surioară dragă, dacă ştiam, îţi aduceam o căruţă cu mere“.

Suntem doi băieţi şi două fete – fratele mai mare, eu, şi încă doi mai mici, un băiat şi o fată. Măicuţa noastră a plecat spunându-ne că suntem fraţi. Este bine să ştii că nu eşti singur pe lume”, a transmis Adriana Trandafir pentru sursa citată.

