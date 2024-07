Afacere cu care Edward Sanda și Cleopatra Stratan au dat faliment. Cum au pierdut toți banii investiți

Edward Sanda și Cleopatra Stratan au dat faliment cu afacerea pe care o aveau împreună. Iată cum au pierdut artiștii toți banii.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan formează un cuplu îndrăgit de public. Cei doi au impresionat fanii cu povestea lor de iubire, dar și cu talentul lor în industria artistică. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că tinerii au două voci senzaționale.

Artiștii se mândresc cu o carieră de succes în muzică și cu o căsnicie foarte frumoasă. Deși o duc foarte bine pe aceste planuri, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au întâmpinat o problemă dificilă cu afacerea pe care și-au deschis-o împreună.

Puțini sunt cei care știu faptul că tinerii au un business cu haine cu care au dat faliment. După ce au participat la America Express, aceștia s-au decis să se lanseze în lumea modei, însă au realizat că nu pot gestiona o astfel de afacere.

Cum au reușit Edward Sanda și Cleopatra Stratan să piardă toți banii, după ce au dat faliment cu afacere lor

Edward Sanda și Cleopatra Stratan au anunțat că și-au închis afacerea cu haine pe care au lansat-o în urmă cu puțin timp. Aceștia au întâmpinat o problema la care nu se așteptau atunci când au pus bazele unui business în modă.

Se pare că artiștii au renunțat la a mai vinde haine pentru că le este foarte greu să concureze cu brandurile celebre deja existente pe piață. Așadar, muzica rămâne pentru cei doi principala sursă de venit în familie.

„Nu mai avem colecția de haine, a fost așa să zicem o probă, ceva pe care noi am vrut să-l facem. Se pare că a fost mai mult sau mai puțin… Cumva ne-am băgat pe o zonă, pe care nu o cunoaștem atât de bine și am zis totuși să ne ocupăm de businessul nostru care este muzica până la urmă. Asta a fost așa ca o idee.”, a dezvăluit Cleopatra Stratan, potrivit ciao.ro.

„Facem ce facem și tot la muzică ne întoarcem. Asta o facem cel mai bine. Asta ne iese, ce să facem!”, a mai completat-o Edward Sanda.

„Pur și simplu e foarte greu să te bați cu branduri care deja există pe piață de ani de zile și noi am venit cu ceva nou, cu altceva. În momentul în care oamenii sunt obișnuiți cu anumite branduri, e mai greu să le aduci ceva nou în față. Am făcut-o mai mult și pentru noi, am vrut să încercăm și înseamnă că nu ne merge cu fashionul, am zis: merge pe muzică!”, a mai spus artista, conform sursei citate mai sus.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au ales să investească într-o casă de producție odată cu întoarcerea din aventura vieții lor: America Express. Aceștia au încercat să facă din pasiunea lor pentru muzică o afacere. De asemenea, ei își doresc să descopere și noi talente.