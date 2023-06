Afacerea neașteptată pe care Adriana Bahmuțeanu și-o deschide. Și-a terminat studiile în domeniu și urmează să profeseze

Adriana Bahmuțeanu vrea să-și deschidă o nouă afacere într-un domeniu pe care ea acum se specializează. Aceasta are planuri mari după ce se căsătorește cu George Restivan.

Adriana Bahmuțeanu plănuiește să-și deschidă un cabinet de psihoterapie imediat cum finalizează studiile în domeniu. Aceasta a explicat că a făcut cursuri cu doctori din America, însă care nu-i sunt recunoscute aici în țară.

Adriana Bahmuțeanu se pregătește să-și deschidă un cabinet de psihoterapie. Ce spune despre planurile ei

Adriana Bahmuțeanu a fost prezentă alături de George Restivan, partenerul ei de viață, în platoul emisiunii XNS, unde au vorbit despre mai multe subiecte care îi privesc pe ei ca și parteneri, însă și separat.

Iată că Adriana Bahmuțeanu este pusă pe treabă serioasă și își plănuiește să-și deschidă un cabinet de psihoterapie, imediat cum își finalizează studiile.

„Uite, am terminat studiile, luna viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, îmi iau dreptul și de liberă practică, mai am niște proiecte, pe psihoterapie. Îmi deschid și un cabinet, mai multe vreau să fac. E păcat, am muncit până acum ca să ce?

Oamenii se maturizează, noi ne schimbăm. Nu există să fii la fel ca acum 10-15 ani. Am alte planuri, adică, am anumite studii care nu sunt recunoscute în România, dar în America sunt recunoscute și pot să practic. Sunt la prima grupă din lume, e ceva pe specialitate. George se uita când eram la cursuri online și spunea că doctorul acela este foarte cunoscut în America”, a declarat Adriana Bahmuțeanu la Xtra Night Show, potrivit libertatea.ro.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cununat religios la o mănăstire din Ucraina

Adriana Bahmuțeanu a anunțat că s-a cununat religios cu George Restivan, publicând, pe conturile sale sociale, o imagine din biserică, alături de un mesaj cu greutate, în urmă cu ceva timp.

„Ce-a unit Dumnezeu omul să nu despartă! Suntem fericiți și bucuroși că ne-am îndeplinit visul de a ne cununa religios la o mănăstire istorică, acolo unde să fim doar noi și Dumnezeu și să primim binecuvântarea divină pentru căsătoria noastră! Am ales Mănăstirea Bănceni din Ținutul Herței, Bucovina de Nord, pământ românesc, acolo unde, în ciuda prigoanei asupra preoților și a credincioșilor, divinul, ortodoxia românească și credință sunt vii în sufletele oamenilor!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe contul său de Facebook și de Instagram.

Anul trecut, Adrian Bahmuțeanu și George Restivan s-au logodit tot în biserică, după trei luni de relație. Bahmu a explicat, la un moment dat, că s-au întâlnit, s-au plăcut, așa că și-au dat o șansă:

„Ne-am întâlnit, ne-am văzut, ne-am plăcut şi ne-am gândit că ar fi mai bine să ne oficializăm cumva relaţia. Am fost la primărie, dar actele nu sunt gata, deci o să depunem, ulterior, aceste acte. Aşa că am zis să venim la o biserică să primim binecuvântarea. Asta ne dorim amândoi, o viaţă de familie fericită.”, a mărturisit Adriana Bahmuţeanu pentru un post TV, citată de Libertatea.