Alexandra Stan, apariție îndrăzneață într-un bikini minuscul! Poza face senzație pe Instagram

Ca o adevărată divă, Alexandra Stan s-a pozat într-o poziție senzuală, ce a făcut deliciul urmăritorilor săi de pe Instagram. Culoarea costumului de baie ales i-a pus acesteia de minune în valoare bronzul, lucru apreciat din plin de unii dintre fani.

„I feel like I have that I’m about to do something bad face.. 😌”, a scris vedeta în dreptul pozei. Mesajul este unul în limba engleză și sugerează faptul că blondina simte că este pe punctul de-a face ceva nu tocmai cuminte.

Așa cum era de așteptat, fanii nu au rămas indiferenți și au reacționat imediat.

„Frumoasa mea💘”, „Wow ce sexy esti Alexandra imi place foarte mult de tine❤️❤️❤️”, „sexy”, iată doar o parte dintre mesajele pe care fanii le-au transmis celebrei cântărețe.