Alexandra Stan, răspunsul pe care l-a dat când a fost întrebată dacă a divorțat. Ce gest a făcut cântăreața și ce înseamnă

Cântăreața Alexandra Stan a fost în centrul atenției presei de mult timp, însă internauții au observat de ceva timp faptul că ea nu mai apare alături de soțul ei cu care s-a căsătorit de curând. Artista a făcut un gest pe rețelele de socializare prin care a explicat care este situația reală.

Alexandra Stan, gestul prin care a răspuns întrebării „Ai divorțat?”. Ce înseamnă reacția ei

Alexandra Stan a răspuns unei întrebări care a fost pe buzele tuturor de ceva timp: „A divorțat Alexandra Stan?”. Iată că artista a răspuns curiozităților și a confirmat printr-un gest făcut pe rețelele de socializare faptul că ea și Emanuel nu mai sunt căsătoriți și că au divorțat.

Cântăreața le-a cerut fanilor să îi pună tot felul de întrebări, iar ea a răspuns sincer la toate. Însă una dintre acestea a pus-o în dificultate. Un fan de-al ei a întrebat-o simplu „Ai divorțat cu adevărat?”, în engleză, iar ea ridicat mâna într-un video, unde și-a arătat degetele pe care nu exista niciun inel, semn că ea și Emanuel au hotărât să încheie căsnicia, care de altfel, nu a fost prea lungă.

Nu se cunosc motivele pentru care cei doi au luat această hotărâre, dar cu siguranță nu a fost ușor pentru niciunul.

Cântăreața a fost foarte fericită în ziua nunții, iar imaginile pe care ea le-a publicat pe rețelele de socializare, au arătat-o ca fiind cea mai strălucitoare mireasă. Dar iată că magia nu a durat prea mult, iar cei doi au ajuns la divorț, după doar câteva luni de căsnicie.

Cine este Emanuel, bărbatul căruia i-a spus „Da” în fața altarului Alexandra Stan

Alexandra Stan s-a căsătorit în secret, când fanii nici nu știau că are iubit. Artista a fost discretă în ceea ce privește viața amoroasă până de curând, însă acum a făcut lumină în subiect.

Cei doi au ajuns la altar după doar câteva luni de relație. Din postura de clientă-consilier de dezvoltare personală, relația lor a devenit din ce în ce mai profundă și și-au recunoscut unul altuia sentimentele de dragoste. Nu au stat prea mult într-o relație de tip iubit-iubită, pentru că au știut că sunt suflete pereche, așa că au devenit soț și soție.

Dar nu a durat mult până să ajungă la divorț. Relația lor a început prin a fi mai întâi profesională, pentru că Emanuel a consiliat-o în materie de dezovoltare personală.

„Nu am fost pacienta lui, am fost clienta lui, el m-a consiliat pe partea de dezvoltare personală. În plus, pisicul meu a fost pacientul lui, el s-a ocupat de Hercules, doar că a fost într-un stadiu prea avansat de boală și nu mai este printre noi… Cât despre noi, a fost dragoste la prima vedere, din partea amândurora, ne-am îndrăgostit instant unul de celălalt și, după cum vedeți, n-am stat prea mult pe gânduri”, a mărturisit artista, pentru viva.ro.

