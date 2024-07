Alexandra Ungureanu, momente de panică în avion. Cântăreața spune că ajunsese în punctul de a-și lua adio de la familie

Alexandra Ungureanu a trăit o experiență de coșmar în urmă cu câteva zile, în timp ce se întorcea cu avionul din Anglia. Vedeta a povestit acum cu zâmbetul pe buze experiența, însă atunci se gândea deja la mesajele de adio pe care să le transmită familiei. Iată ce a pățit!

Alexandra Ungureanu a dezvăluit într-un interviu pentru Antena Stars cum a rămas fără bagaje în Londra, dar și cum a fost aproape să nu mai revină în țară. Vedeta, care are oricum frică de zbor, s-a temut că nu va mai atinge niciodată pământul, după ultima experiență cu avionul. Iată declarațiile ei!

Momente de panică pentru Alexandra Ungureanu în avion

Cu toate că, de-a lungul timpului, a încercat să își atenueze frica de zbor, sărind cu parașuta, Alexandra Ungureanu a declarat că cea mai nouă întâmplare a speriat-o teribil.

„Cu o săptămână în urmă m-am întors tot din Anglia, dar am fost în altă parte, și eu am o frică de zbor, dar care a fost ușor atenuată, pentru că am sărit cu parașuta în urmă cu o lună. Eram puțin mai stăpână pe mine. Când să ajungem acasă au început cu jumătate de oră turbulențele foarte mari și am zis că lasă, asta e, strâng din dinți, palme transpirate, și am zis lasă că aterizăm, dar n-am mai aterizat, a început să zboare iar, timp de trei minute nu s-a comunicat nimic”, a spus Alexandra Ungureanu, potrivit Spynews.

Cântăreața a mărturisit că inclusiv însoțitorii de zbor au început să se panicheze. În cele din urmă, li s-a transmis că din cauza vântului puternic avionul nu putea să aterizeze. Alexandra Ungureanu a afirmat că în acel moment s-a speriat și mai tare.

„Mi-au venit toate scenariile, lumea a început să se impacienteze, nici însoțitorii de zbor nu erau foarte calmi, erau cu ochii scoși din orbită și nu era ok deloc pentru noi. La un moment dat, au anunțat că e vânt la sol și urmează să mai încerce o aterizare și să schimbe protocolul de aterizare, dar era cald, nu bătea vântul. Am crezut atunci că ăla va fi momentul”, a mai zis ea, potrivit sursei citate.

Alexandra Ungureanu spune că a vrut să își ia adio de la familie

Alexandra Ungureanu a transmis că ajunsese în punctul de a-și deschide telefonul, fiind pregătită să formuleze mesaje de adio pentru familia ei.

„Am deschis telefonul fiind pregătită să-mi iau la revedere. Eu pur și simplu cred că a fost vorba despre un pilot neexperimentat, a fost un zbor foarte zmucit și a avut emoții. E fix scenariul ăla de coșmar pe care zici că nu o să ajungi niciodată să-l treci, dar se întâmplă”, a mai povestit Alexandra Ungureanu, citată de Spynews.

