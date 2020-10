Alina Eremia, sexy într-un costum din latex rosu. Imagini incendiare din cel mai recent videoclip

Ținuta a fost purtată în videoclipul celei mai noi piese lansate de artistă. "Va multumesc ca distribuiti piesa si imi lasati in comentarii mesaje frumoase! Datorita voua, piesa a intrat in trending in mai putin de 24h! Daca nu ai ascultat, intra pe story si da swipe up!", a scris Alina Eremia în descrierea fotografiei.

"Noi" este cea mai nouă piesă semnată de Alina Eremia. Cu un videoclip inedit, o poveste emoționantă și sinceră, Alina Eremia reușește, din nou, să surprindă din punct de vedere muzical.