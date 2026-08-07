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Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare despre Tal Berkovich: „Mi-a salvat viața”

Alina Pușcău traversează o perioadă dificilă după diagnosticul de cancer la sân. Modelul a dezvăluit cum prietena sa, Tal Berkovich, i-ar fi salvat viața.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 07 August 2026, 21:12 | Actualizat Vineri, 07 August 2026, 21:33
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare despre Tal Berkovich: „Mi-a salvat viața” | Instagram
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Alina Pușcău trece printr-o perioadă dificilă

Alina Pușcău traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Modelul a fost diagnosticat cu cancer la sân, iar în spatele acestei lupte se află și o poveste emoționantă despre prietenie și recunoștință. Într-un moment în care sănătatea sa i-a pus viața în pericol, Alina a avut alături o persoană care a insistat să meargă la spital și care, potrivit spuselor sale, i-ar fi salvat viața.

Este vorba despre Tal Berkovich, prietena Alinei care, din păcate, s-a stins din viață într-un tragic accident rutier. Pierderea acesteia a fost cu atât mai dureroasă pentru model, cu cât Tal a fost cea care a observat că ceva nu era în regulă și a insistat ca Alina să ceară ajutor medical.

Tal Berkovich a devenit cunoscută publicului larg după participarea la emisiunea „Chefi la cuțite”, în 2025. Originară din Israel, aceasta revenise în țara natală pentru a petrece timp alături de familia sa. În ziua tragediei, Tal se afla în mașină împreună cu fratele ei, cei doi urmând să ajungă la aniversarea mamei lor.

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Din nefericire, autoturismul în care se aflau a fost implicat într-o coliziune violentă cu un camion. Tal și-a pierdut viața în urma accidentului, iar vestea a provocat o durere uriașă în rândul familiei și al prietenilor săi.

Pentru Alina Pușcău, dispariția prietenei sale a fost cu atât mai greu de acceptat. Modelul a povestit că Tal a fost persoana care a luat în serios semnalele pe care organismul Alinei le transmitea și a determinat-o să meargă la spital.

„În decembrie, prietena mea Tal Berkovich m-a luat la spital. A fost singura care a crezut că am ceva, că ceva nu este în regulă cu mine. Mi-a salvat viața fata aia. N-am putut să vorbesc când ea a murit. N-am putut să vă spun, dar am scris în toate mesajele că ea mi-a salvat viața. Dacă nu era ea, eu nu eram în viață”, a spus Alina Pușcău, potrivit Viva.

După moartea prietenei sale, Alina a transmis și un mesaj emoționant în mediul online, în care i-a mulțumit pentru tot ceea ce a făcut pentru ea. Cuvintele modelului arată cât de puternică a fost legătura dintre cele două femei.

„Mi-ai salvat viața și nu voi uita niciodată asta. Datorită ție, sunt aici. Datorită ție, știu ce înseamnă dragostea adevărată și prietenia adevărată. Te voi purta pentru totdeauna în inima mea. Sincere condoleanțe familiei tale. Odihnește-te în pace. 💔💔”

Astfel, într-o perioadă în care Alina Pușcău este nevoită să lupte pentru sănătatea sa, amintirea lui Tal Berkovich rămâne una dintre cele mai importante din viața sa. Pentru model, prietena sa nu a fost doar omul care a observat că ceva nu este în regulă, ci persoana care a determinat-o să facă pasul ce, potrivit propriilor declarații, i-a salvat viața.

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