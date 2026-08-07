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Bianca Pop de la Insula Iubirii a dat cărțile pe față. Motivul pentru care s-a despărțit de George, tatăl copilului ei

Bianca Pop de la Insula Iubirii a anunțat despărțirea de George, tatăl fetiței sale. Cei doi au locuit mai mulți ani în Spania și au construit acolo o familie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 07 August 2026, 21:56 | Actualizat Vineri, 07 August 2026, 21:57
Bianca Pop de la Insula Iubirii a dat cărțile pe față. Motivul pentru care s-a despărțit de George, tatăl copilului ei | Instagram
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Bianca Pop de la Insula Iubirii s-a despărțit de George, tatăl fetiței sale

Bianca Pop, cunoscută publicului după participarea la „Insula Iubirii”, traversează o perioadă dificilă. Fosta ispită a anunțat că relația sa cu George, bărbatul alături de care și-a întemeiat o familie, a ajuns la final. Cei doi au împreună o fetiță, iar separarea vine după mai mulți ani în care au locuit împreună în Spania.

Vestea despărțirii a fost făcută chiar de Bianca Pop, care a ales să vorbească despre schimbarea importantă din viața sa prin intermediul rețelelor de socializare. Fosta ispită a transmis un mesaj neașteptat urmăritorilor săi și a confirmat astfel că povestea de dragoste dintre ea și George s-a încheiat.

Bianca Pop și George au format un cuplu timp de mai mulți ani. Relația lor a evoluat, iar cei doi și-au întemeiat o familie odată cu venirea pe lume a fiicei lor. În urmă cu aproximativ trei ani, fosta ispită a devenit mamă pentru prima dată. Din acel moment, viața sa s-a concentrat în mare parte în jurul micuței.

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Cei doi au ales să își stabilească domiciliul în Spania, în zona Elche, în apropiere de Alicante. Mutarea peste hotare a reprezentat un pas important pentru Bianca Pop și partenerul său, care au încercat să își construiască acolo o viață de familie.

În Spania, Bianca s-a ocupat de creșterea fiicei sale și a fost implicată în activitățile familiei. George administra un restaurant destinat evenimentelor, iar fosta ispită a făcut parte din viața construită de cei doi în această perioadă.

Ce a declrat vedeta

Deși au trecut prin mai multe etape împreună și au devenit părinții unei fetițe, relația dintre Bianca Pop și George nu a mai funcționat. Fosta ispită a confirmat despărțirea și a lăsat să se înțeleagă că în viața sa a avut loc o schimbare importantă.

Separarea vine într-un moment în care Bianca trebuie să se adapteze unei noi realități, mai ales că timp de mai mulți ani viața sa a fost strâns legată de cea a lui George și de familia pe care au construit-o în Spania.

Chiar dacă relația lor de cuplu s-a încheiat, cei doi rămân legați prin fiica lor. Pentru Bianca, prioritatea pare să fie în continuare creșterea și îngrijirea micuței, în timp ce încearcă să depășească această perioadă dificilă.

Fosta ispită a preferat să împărtășească publicului doar informațiile pe care a considerat că este pregătită să le facă publice despre despărțire. Rămâne de văzut dacă Bianca Pop va oferi și alte detalii despre motivele care au dus la separarea de George și despre modul în care s-a schimbat viața ei după încheierea relației.

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