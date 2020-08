Amalia Sicilianca de la „Chefi la cuțite”, prima apariție după ce a fost bătută pe stradă! Ce detaliu au observat fanii: „Mi-a smuls părul din cap pe viu”

La scurt timp după incident, Amalia Bellantoni (Sicilianca) a apărut să dea declarații pentru un post de televiziune din România. Aceasta a fost practic prima apariție a femeii, după cele întâmplate.

„Nu am crezut vreodată, credeţi-mă, că părul se poate smulge pe viu din cap. Nici eu, până ieri, nu am considerat că cineva poate să smulgă altcuiva părul din cap. Eu am văzut doar în filmele de groază. Aceste lucruri îngrozitoare le-am trăit eu, pe pielea mea. Mi-au smuls părul din cap”, a explicat Amalia la România TV.

Surprinsă de cele trăite, aceasta a dezvăluit faptul că este afectată de incident și că are inclusiv mâna în ghips. Fanii emisiunii și-au putut da seama de faptul că fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” a trăit momente de coșmar și că în urma bătăii s-a ales cu răni serioase.