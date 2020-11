Amelia Hamlin a recunoscut că a apelat la o operație de micșorare a sânilor. Cum arăta înainte si de ce a luat această decizie

Amelia, actrița cunoscută pentru rolurile sale din Rachel & the TreeSchoolers (2012), Harry Loves Lisa (2010) și The Real Housewives of Beverly Hills (2010), a mărturisit prin ce schimbări a trecut.

Modelul în vârstă de 19 ani a mărturisit în timpul podcast-ului Skinny Confidential: Him & Her că ideile ei adolescentine erau să o omoare. La vârsta de 16 ani, ea și-a pus un pierce în sfârcul stâng, dar din nefericire, s-a les cu o infecție.

Din cauza faptului că i se inflamase sânul și avea febră foarte mare, Amelia a ajuns la spital. Medicii i-au explicat că dacă ar mai fi așteptat 12 ore ar fi făcut septicemie. După ce specialiștii i-au scos pierce-ul, au observat că sânii ei nu erau de aceeași mărime, după umflătură.

Astfel, Amelia a luat decizia de a se opera. Ea scăpat de pericol ca prin urechile acului. Infecția majoră ar fi putut să îi aducă sfârșitul.