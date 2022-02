Amelia și Eliza Spencer, nepoatele Prințesei Diana, apariții fermecătoare la New York Fashion Week. Cât de frumoase sunt gemenele

Surorile, în vârstă de 29 de ani, au stat alături de vedetele Blake Lively și Brooke Shields, în timp ce modelele Bella Hadid și Gigi Hadid au defilat pe podium pentru a prezenta colecția inspirată de „glamourul orașului mare” a designerului.

Cum s-au îmbrăcat Amelia și Eliza Spencer la New York Fashion Week

În timp ce Amelia a purtat o rochie cu imprimeu dalmațian, cu o jachetă asortat și un clutch negru, Eliza a ales un costum alb, cu revere strălucitoare și pantofi argintii.

Cele două și-au coafat părul în același mod. Apelând la un wet look mai lejer, gemenele Spencer și-au aranjat podoaba capilară astfel încât șuvițele să nu le umbrească chipul.

Machiajul a fost unul natural, cu nuanțe nud și puțin negru în cazul fardurilor care le-au pus în evidență privirea.

Cine sunt Lady Amelia și Lady Eliza Spencer

Gemenele sunt fiicele fratelui Dianei, Charles, al 9-lea conte Spencer. Aveau doar cinci ani când faimoasa lor mătușă a murit în 1997, la 36 de ani.

Surorile au crescut în Africa de Sud, dar au petrecut mult timp în Marea Britanie după ce părinții lor s-au despărțit și Charles s-a mutat înapoi la Althorp, moșia familiei. Părinții lor au fost căsătoriți din 1989 până în 1997.

În martie 2021, cele două au vorbit despre amprenta lăsată asupra lor de moartea Prințesei Diana.

„Întotdeauna am cunoscut-o doar ca mătușa noastră”, a spus Eliza pentru revista Tatler. „Crescând în Africa de Sud, am știut puține despre cât de importantă era ea în lume, asta până când am mai crescut.”, a mai adăugat ea.

Tânăra a descris-o pe Diana ca fiind „incredibil de caldă, cu un dezvoltat spirit matern și iubitoare”.

„A făcut întotdeauna un efort să se conecteze cu noi când eram copii și era talentată la a citi inimile copiilor”, a adăugat Eliza.

Mama prinților William și Harry a fost protectoare cu nepoatele ei. Eliza și-a amintit de vremea când ea și sora ei au fost abordate de un fotograf în timpul unei ieșiri la plajă cu mătușa lor.

„Evident că ar fi putut fi destul de înspăimântător pentru noi, eram atât de tinere și nu înțelegem ce se întâmplă. Dar ea a transformat întâmplarea într-un joc despre cine ajunge prima la mașină. A fost uimitor cum ne-a protejat într-un mod care ne-a făcut să ne simțim în siguranță și să nu ne fie frică.

Nu aveam idee ce făcea ea în acel moment. În copilărie, mi-am dat seama de enormitatea pierderii pentru tatăl meu și familia mea. Abia mai târziu am ajuns să înțeleg semnificația pierderii ei pentru lume”, a mai spus nepoata Prințesei Diana, conform Fox News.

