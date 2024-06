Ana Baniciu a născut! Ea și soțul ei Edy Kovacs au devenit părinți pentru prima dată

Ana Baniciu și Edy Kovacs au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi au avut parte de o zi plină de emoție și de bucurie atunci când și-au ținut pentru prima dată în brațe bebelușul.

Ana Baniciu, fosta concurentă Asia Express, a născut! Ea este mămica unui băiețel sănătos. Chiar dacă medicii îi spuseseră artistei că termenul este 12 iunie, celebra cântăreață a născut cu câteva zile mai devreme.

Ana Baniciu a născut un băiețel perfect sănătos

Ea și soțul ei Edy Kovacs au un băiețel perfect sănătos. Încă de la sfârșitul lunii mai medicii îi spuneau Anei că ar putea naște în orice moment, dar se pare că bebelușul a mai așteptat în pântecele mamei până când Ana și Edy s-au mutat în noua lor casă.

„Ne mutăm weekendul ăsta, exact înainte de naștere practic. Termenul e în iunie, pe 12 iunie, cam așa, dar vedem când vrea bebelușul să vină, pentru că voi naște natural. Ideea e că reușim să ne mutăm săptămâna viitoare. Bebelușul are o camera superbă, pe verde, cred că e cea mai frumoasă cameră din casă. Se montează mobila zilele astea și trebuie să facem curat, să ne mutăm toate lucrurile. O să dureze câteva zile”, a declarat cântăreața la finalul lunii mai.

Ultima lună de sarcină a fost plină de schimbări pentru Ana Baniciu. Artista și soțul ei, Edy Kovacs, s-au mutat la casă nouă cu puțin timp înainte ca bebelușul lor să vină pe lume. Aceștia așteaptau cu nerăbdare venirea pe lume a băiețelului lor.

Fiica lui Mircea Baniciu s-a bucurat din plin de fiecare moment pe parcursul sarcinii și s-a pregătit intens pentu momentul mult așteptat. Noua experiență a adus cel mai larg și sincer zâmbet pe fața ei. Un lucru este cert, micuțul mult așteptat este o binecuvântare pentru tânără, dar și pentru partenerul său.

Recent, cântăreața a făcut o postare emoționantă de Ziua Copilului, pe 1 iunie, mărturisind că e copleșită de emoție, după ce s-a mutat din apartamentul ei în noua casă alături de Edy, soțul ei.

La descrierea postării, ea a scris:

"Eu azi, 1 iunie, plansa toata😂 Asa fac eu cand se termina un capitol… si ce capitol! Acum 6 ani, la 25’ , ma intorceam invingatoare din Asia Express si cu toti banii stransi si ajutor din partea alor mei mi-am cumparat locul meu mult visat!🥹 In cei 5 ani de stat aici m-am maturizat enorm, mi-am facut prieteni pe viata, prieteni alaturi de care doar eu stiu cate petreceri de neuitat s-au derulat! Avem amintiri pe viata de aici … cu miile de disutii de la renumitul bar😂… barul de la bucatarie! Aici am povestit, am ras, am plans si am proiectat viitorul.

Sa nu uit de cel mai important aspect… aici l-am cunoscut pe Edi si aici ne-am legat pe viata! L-am obligat, ce-i drept, sa se mute el la mine pentru ca la momentul ala simteam ca nu ma pot reloca… imi dorisem prea mult cuibul asta!

Asta este locul din care am plecat spre nunta noastra si spre multe alte provocari si proiecte frumoase la care am participat! Noaptea trecuta am stat cu ochii pe pereti si mi-am amintit cate amintiri superbe si cati oameni faini mi-au trecut pragul si evident m-a apucat nostalgia pentru ca incepe un capitol cu totul nou… 🫶🏻"