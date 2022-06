Ana Maria Mocanu, agresată în avion: „A pus direct mână”. Ce dezvăluiri a făcut fosta asistentă TV despre incidentul neașteptat

Ana Maria Mocanu este o femeie foarte frumoasă și surprinde de fiecare dată cu aparițiile sale impecabile. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că fosta asistenta TV atrage atenția bărbaților cu formele sale provocatoare și ținutele sexi.

De curând, focoasa șatenă a întâmpinat o situație dificilă pentru simplul fapt că are un aspect fizic de invidiat. Ana Maria Mocanu a dezvăluit că un angajat al unei companii aeriene a agresat-o în avion.

Ce destăinuiri a făcut Ana Maria Mocanu despre evenimentul care a lăsat-o fără cuvinte

Tânăra a povestit la Antena Stars că bărbatul a venit de mai multe ori la ea și a apelat la un gest greu care a speriat-o.

„Ideea este că, pe parcursul zborului, cât a durat zborul, eu am dormit. A venit de 5 ori! A venit o dată să strângă centura pe motiv că e prea slab pusă, dar nu mi-a spus să îmi strâng centura. A pus direct mâna! Eu în momentul acela m-am speriat!”, a sus ea, conform sursei citate mai sus.

În urma incidentului, Ana Maria Mocanu a stat cu frică tot timpul cât s-a aflat în avion. De altfel, aceasta a dezvăluit că îi era teamă să meargă la baie din cauza faptului că angajatorul companiei ar fi putut veni după ea.

„Mi-a spus să mă duc cu el în spate, pentru că în spate pot dormi mai bine. Sincer, mie mi-a fost și frică să mă duc la baie. M-am gândit că poate mă prinde pe acolo prin spate”, a mai adăugat ea.

Fosta asistentă TV a mai mărturisit că nu a fost singura femeie agresată din avion. Focoasa șatenă a povestit că fata care stătea pe locul din spatele său a întâmpinat un astfel de incident traumatizant cu bărbatul respectiv.

„La un moment dat, în spatele meu era o fată drăguță, pe care am văzut-o că se strâmbă. Am întrebat-o ce a pățit, iar ea a spus că ce îmi face mie, îi face și ei”, a completat Ana Maria Mocanu despre situația dificilă în care a fost pusă.

Ana Maria Mocanu, despre cel mai mare regret din viața sa

Ana Maria Mocanu se mândrește cu o carieră de succes în televiziune, însă fosta asistentă susține că are un mare regret. Aceasta a spus că își dorește foarte tare o familie, lucru care nu s-a putut întâmpla până acum, la vârsta de 34 de ani.

„Am 34, nu vreau să mint. Regretul meu este că nu am o familie și că nu am reușit să-mi construiesc familia mult dorită, un copil. Noi suntem trei copii la părinți, trei fete, mami ne-a făcut devreme, la 18 ani, adica pe mine. E regretul meu mare că nu am o familie, dar nu e timpul pierdut. M-am concentrat foarte mult pe afacere. Dar dacă voi găsi bărbtul potrivit cu care voi avea înțelegere și iubire, cu siguranță că voi intra in biseră, să fiu mireasă, să fiu mamă, îmi doresc.

Am iubit în trecut și am fost iubită, sentimentul a fost reciproc. Așa a vrut Dumnezeu, poate mi-a pregătit o poveste de viață cu altcinvea și poate din motivul ăsta nu s-a finalizat cu căsătorie. Regret nu că pe unii i-am expus și că sunt mai naivă și am încredere în oameni. Dacă nu m-am schimbat până la vârsta asta, nu știu dacă mă voi mai schimba. Cred că trebuie să iau oamenii ca atare și să nu mă mai implic atât de mult”, a spus fosta asistentă TV, conform sursei citate mai sus.

