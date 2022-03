Ana Maria Mocanu merge la Tribunal. Motivul pentru care fosta asistentă tv este nevoită să facă acest lucru. Despre ce este vorba

Ana Maria Mocanu are parte de o perioadă mai complicată, după ce a aflat că cineva i-a furat imaginea și se dă drept ea. Ba mai mult de atât, ea a aflat că acea persoană face concursuri cu bani în numele ei.

Ana Maria Mocanu, reacție dură după ce a aflat că cineva îi folosește imaginea pe rețelele de socializare

Ana Maria Mocanu a aflat că există un cont de Instagram care îi folosește imaginea pe rețelele de socializare și care promite oamenilor că pot câștiga concursuri pe bani.

Iată ce declarații a făcut fosta asistentă tv cu privire la această situație:

''Nu este Instagram-ul meu. Am încercat să-l închid, să dau report. Nu sunt eu și rog pe toată lumea să nu mai răspundă acelui cont deoarece nu este al meu. Persoana care a făcut acel Instagram, în timp real în momentul în care eu postez ceva, ia postările și le pune pe acel cont și din acest moment lumea crede că este contul meu. Sunte peste 20.000 de oameni. Face postări ciudate și îndeamnă oamenii să se înscrie la concursuri și să-și lase datele persoanele'', a declarat Ana Maria Mocanu în exclusivitate la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Experiența traumatizantă pe care fosta asistentă tv, Ana Maria Mocanu, a trăit-o

Fosta asistentă tv, Ana Maria Mocanu, a avut parte de o experiență marcantă în Anglia, unde a fost nevoită să stea mai mult decât și-a plănuit. Aceasta a ajuns în aeroport, unde trebuia să ia avionul spre România, însă a avut parte de un adevărat haos despre care a vorbit la Antena Stars.

Ana Maria Mocanu a vorbit deschis despre o situație în care a fost implicată în Marea Britanie, unde a fost nevoită să popoească mai multe nopți, deși își achitase biletul pentru întoarcerea în România.

„A fost coșmarul vieții mele. Am stat trei zile plecată, în condițiile în care trebuia să stau doar o zi, pentru că a fost o problemă cu zborul. Am fost în aeroport cu două ore înainte de check-in, am făcut toate formlitățile, mi-au luat bagajele, mi-au spus că o să-mi găsească un loc în avion, am plătit o sumă pentru un bagaj extra. Totul ok, bagajul a urcat în avion, în schimb mie nu mi-au găsit loc în zborul respectiv”, a povestit Ana Maria Mocanu.

Iată că, deși bagajul ei a fost trimis în România, ea a rămas în Anglia.

„Bagajul meu a fost trimis la Craiova, eu nu am mai zburat. Eu nu înțeleg cum îți preia cineva bagajul, ți-l duce într-o altă țară și pasagerul nu. Nu mi-au oferit foarte multe explicații, nici nu mi-au decontat hotelul și nici nu mi-au dat alt zbor înapoi. Totul a fost pe cheltuiala mea”, a mai explicat fosta asistentă TV.

