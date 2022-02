Ce părere are Ana Maria Mocanu despre Vlăduța Lupău. Fosta asistentă TV a dezvăluit totul fără ezitare: „Am spus totul cu asta”

Ana Maria Mocanu este foarte activă pe rețelele sociale și își ține prietenii virtuali la curent cu cele mai importante evenimente din viața sa, chiar dacă s-a decis să se retragă din luminile reflectoarelor în urmă cu ceva timp.

Pentru că îi place să interacționeze cu urmăritorii săi de pe Instagram și să le răspundă la curiozități, fosta asistentă TV a realizat o „ședință” de întrebări. Un internaut a ținut neapărat să afle părerea ei despre Vlăduța Lupău.

Focoasa brunetă nu a ezitat să ofere răspunsuri sincere, care au surprins pe toată lumea.

Care este părerea Anei Maria Mocanu despre Vlăduța Lupău

Ana Maria Mocanu își ține viața personală departe de ochii curioșilor, însă nu uită să își încânte cei 60 mii de urmăritori cu imagini provocatoare. De curând, fosta asistentă TV a surprins pe toată lumea cu o „ședință” de întrebări în mediul online.

Diva a vorbit despre rutina sa zilnică, dar și despre alte subiecte importante din viața sa. Din curiozitate, un fan a decis să-i ceară părerea despre Vlăduța Lupău, iar răspunsul vedetei nu a întârziat să apară.

„Părere sinceră despre Vlăduța?”, a scris internautul.

Ana Maria Mocanu a dezvăluit că o apreciază foarte mult pe artistă și o consideră o femeie foarte talentată.

„Sunt fana ei! Și cu asta am spus totul! Elegantă, finuță, talentată”, a scris fosta asistentă TV, fără ezitare.

Nimeni nu se aștepta la un răspuns atât de frumos din partea focoasei brunete. Deși nu se cunosc prea multe informații despre relația pe care o are Ana Maria Mocanu cu Vlăduța Lupău, se pare că artista este foarte respectată de fosta asistentă TV.

Prin ce situație neașteptată a trecut Ana Maria Mocanu la aeroport

Ana Maria Mocanu a avut parte de o experiență traumatizantă în Anglia, motiv pentru care a fost nevoită să mai rămână o perioadă. Aceasta a ajuns în aeroport, unde trebuia să ia avionul spre România, însă a avut parte de un adevărat haos.

„A fost coșmarul vieții mele. Am stat trei zile plecată, în condițiile în care trebuia să stau doar o zi, pentru că a fost o problemă cu zborul. Am fost în aeroport cu două ore înainte de check-in, am făcut toate formlitățile, mi-au luat bagajele, mi-au spus că o să-mi găsească un loc în avion, am plătit o sumă pentru un bagaj extra. Totul ok, bagajul a urcat în avion, în schimb mie nu mi-au găsit loc în zborul respectiv”, a povestit Ana Maria Mocanu, la Antena Stars.

Fosta asistentă TV a rămas surprinsă când bagajul său a ajuns în România, iar ea a rămas în Anglia.

„Bagajul meu a fost trimis la Craiova, eu nu am mai zburat. Eu nu înțeleg cum îți preia cineva bagajul, ți-l duce într-o altă țară și pasagerul nu. Nu mi-au oferit foarte multe explicații, nici nu mi-au decontat hotelul și nici nu mi-au dat alt zbor înapoi. Totul a fost pe cheltuiala mea”, a mai explicat fosta asistentă TV.

