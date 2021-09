Anamaria Prodan a primit un cadou de lux de la Laurențiu Reghecampf, în plin scandal de „divorț”. Cum arată obiectul

Impresara a publicat pe rețelele sociale o imagine în care apare purtând un ceas aparținând unui brand de lux. În comentarii, Anamaria Prodan a precizat că este vorba despre un ceas primit cadou de la soțul său, căruia i-a și făcut o declarație de dragoste.

„Soțul perfect, cadou, îmi iubesc soțul, Reghecapf, te iubesc”, sunt câteva dintre hashtagurile pe care impresarea le-a folosit pentru a descrie imaginea în care apare ținând mâna pe volanul mașinii pe care o conduce.

În fotografie este clar evidențiat ceasul-bijuterie, auriu, cu un cadran negru.

Potrivit site-ului brandului, un ceas asemănător ar valora peste 30 de mii de euro.

În spațiul public a apărut zvonul că Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează

Zvonurile despre divorț au venit la scurt timp după ce Anamaria Prodan și Laurnețiu Reghecampf și-au reînnoit jurămintele la biserică.

După ce în presă au apărut zvonuri potrivit cărora Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar divorța, impresara a venit cu lămuriri la Antena Stars. „Eu, Anamaria Prodan nu divorțez”, a spus vedeta, susținând că zvonurile au venit ca urmare a unicității familiei lor, care deranjează diverse persoane.

„Măi, eu am un bărbat prea smecher, care mă ține așa în mână îmi face toate poftele, ce visez noaptea bărbatul meu îmi dă ziua. Ți se pare că eu am bărbat de lăsat, eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume, nu din România. Am vrut să-i fac surpriză de 15 ani, am stabilit tot, am avut un prieten care nu avea ce să caute pe listă, dar întâmplarea a făcut că a scăpat pe listă și ne-a dat în primire și soțul a venit cu o zi înainte acasă și ne-a strigat planurile, n-am mai putut face cu aeroportul...i-am explicat că am vrut să fie surpriză, n-a mai fost, asta este, din punctul meu de vedere totul e perfect.”, a spus Anamaria Prodan pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Anamaria Prodan susține că ea și Laurențiu Reghecampf formează un cuplu unic în lume:

„La noi în familie toată lumea se iubește ca pe Dumnezeu. Noi suntem un cuplu unic în lume, manager și antrenor, toți la nivel internațional amândoi la nr 1, într-o țară în care familiile noastre sunt foarte puternice, copiii noștri sunt incredibili, noi am creat un imperiu, normal fiind doi copii fără să ne ajute nimeni, e normal că 15 ani zi și noapte i-am dernajat pe toți papagalii ăștia care vorbesc”, a spus Anamaria Prodan.

