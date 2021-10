Anamaria Prodan nu dorește să rupă toate legăturile cu Laurențiu Reghecampf. Ce e dispusă să accepte

Într-o intervenție pentru Telekom Sport, Anamaria Prodan a afirmat că este în continuare impresara lui Laurențiu Reghecampf. Conform ei, relația profesională nu se va schimba, dacă asta își dorește și tatăl fiului ei.

„Nu are nicio legătură. Viaţa privată cu cea profesională cumva merg în mână în mână, dar n-am resentimente. Dumnezeu m-a ajutat să învăţ să iert, să sfătuiesc. Dacă nu din calitate de soţie, din calitate de manager, pe Laurenţiu Reghecampf. Totul e foarte uşor în viaţă pentru mine, pentru că trebuie să fac paşi mari, aşa cum m-a învăţat familia mea”, a spus Anamaria Prodan.

Ce spunea Anamaria Prodan despre sfârșitul relației cu Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a lansat recent o carte, iar la eveniment a discutat și despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. Ea spune că l-a iertat pentru infidelitate și că l-a uitat pe bărbatul care i-a dăruit un copil.

De asemenea, ea a mai explicat de ce a evitat să recunoască faptul că existau probleme de nerezolvat în căsnicia lor.

”Până am reușit să înțelegem exact despre ce este vorba și să nu cerem mai mult decât ceea ce se poate, da, am fost siderați toți, sunt lucruri urâte pe care eu și copiii mei am decis să le îngropăm. L-am uitat de mult, eu am învățat să iert.

Este normal să lupți, pentru copiii mei și pentru fostul domn soț să încerc să-l salvez până în ultima secundă. Să-l salvez la modul să nu-și piardă absolut toată demnitatea și toată mândria. Nu s-a putut, fiecare merge pe drumul lui, fiecare alege ce coloana vertebrală să aibă și ce demnitate să aibă.

Eu știam și am știut din totdeauna, doar că eu sunt Anamaria Prodan, sunt unică și trebuie întotdeauna să-mi duc lucrurile la capăt perfect!”, a afirmat impresara.

