Anamaria Prodan, într-o formă de invidiat la 48 de ani. Cum arată vedeta în colanți și bustieră

Anamaria Prodan s-a fotografiat recent într-o ipostază sportivă, arătând astfel cum reușește să arate atât de bine la cei 48 de ani ai săi. „Pregătită de gimnastică” a scris Anamaria Prodan în dreptul fotografiei în care apare purtând colanți, bustieră și părul prins. Peste 8 mii de fani au apreciat fotografia postată pe rețelele sociale de impresară.

În urmă cu câțiva ani Anamaria Prodan avea câteva kilograme în plus, pe care le-a eliminat cu ambiție și determinare:

„Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, spunea Anamaria Prodan pentru Click!, în anul 2019.

În ultima perioadă, Anamaria Prodan s-a înfățișat în ipostaze care mai de care mai sexy pe rețelele sociale.

Anamaria Prodan, fotografii incendiare pe rețelele sociale

În una dintre cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale, Anamaria Prodan apare într-un costum de baie negru, pe o plajă din Dubai. Frumoasa impresară este într-o formă de invidiat, iar fanii pot observa acest aspect cu ușurință. În imagine ies în evidneță posteriorul bombat al vedetei, dar și zâmbetul cuceritor.

Impresara este cunoscută pentru stilul său de viață luxuriant și pentru pasiunea pe care o are pentru obiectele de lux. Frumoasa blondină se îmbracă numai de la branduri de top și reușește de fiecare dată să primească numai laude de la stiliști sau creatori de modă.

Și fiindcă se respectă și are simțul rafinamentului extrem de bine dezvoltat, iată că și bijuteriile și accesoriile acesteia sunt pe măsură.

Cea mai bună dovadă în acest sens este chiar inelul de mai sus, primit cadou de la soțul său, Laurențiu Reghecampf. La o simplă căutare pe internet am putut descoperi faptul că este vorba despre o bijuterie cu diamante de la un brand de lux, dintr-o colecție numită „Panthère”, ce costă 81.000 de dolari!

Mare iubitoare de diamante, vedeta mai deține un alt inel, din aceeași colecție, care a costat „doar” 38.000 de dolari.

La sfârșitul lunii ianuarie, presa vehiculat că Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf vor divorța. Afacerista a negat totul, arătând printr-o postare pe Instagram că cei doi sunt foarte fericiți împreună.

În 2008, Anamaria Prodan s-a căsătorit cu actualul soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Anul trecut, Anamaria Prodan a povestit ce legătură puternică este între ea și soțul său. Impresara de fotbal a dezvăluit că înainte ca tatăl său să moară i-a spus că-și dorește pentru ea un bărbat care să o iubească la fel de mult ca el. Tocmai de aceea, Anamaria Prodan a considerat că Laurențiu este un dar venit de la tatăl ei.