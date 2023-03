Anamaria Prodan recunoaște că „a slăbit foarte mult” după despărțirea de Reghecampf: „M-am consumat. Arăt perfect”

Cea mai cunoscută impresară a lăsat neînțelegerile în trecut și a început un nou capitol în viața sa. Vedeta iubește din nou și, mai mult, se simte extrem de bine în pielea ei, după ce a slăbit.

Cât de mult a slăbit Anamaria Prodan, după divorțul de Laurențiu Reghecampf. Primele declarații ale impresarei

Într-un interviu acordat pentru Click!, sexy impresara a recunoscut că, acum, are 56 de kilograme, fiind vorba de aceeași greutate dinainte de a se căsători cu tatăl copilului său, Bebeto.

În vârstă de 50 de ani, agentul FIFA arată impecabil și are un trup ca tras prin inel, fiind într-o formă de zile mari. Motivul pentru care a slăbit se datorează, spune ea, și perioadei dificile prin care a trecut, când s-a despărțit de fostul soț.

„Am slăbit foarte mult, am acum 56 de kilograme. Sunt foarte mândră de mine. Aveam vreo 60 și ceva. Acum sunt ok, e bine așa, slabă. M-am consumat, dar bine că a trecut acum!

Mi-am dorit sa ajung la numărul de kilograme pe care-l aveam înainte de căsătorie, 55-56. Am ajuns. Mă simt perfect. Arăt perfect. Sunt fericită și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce trăiesc zilnic.

Anamaria Prodan nu și-a afișat, până acum, actualul iubit, însă i-a făcut cunoștință cu copiii ei, care s-au bucurat nespus pentru mama lor.

„Noul iubit nu vreau să-l arăt! Nu mai vreau! Lasă-l așa că sunt atât de fericită și împlinită încât nu aș vrea să se întâmple nimic rău! Nu mă mai interesează că lumea vorbește. Despre iubitul meu. Despre viața mea. Dacă ma iubesc sau urăsc la fel.

Nu e treaba mea. La vârsta mea, vreau sa trăiesc frumos fără ură, fără circ, fără nenorociri în viața mea, fără drame! Am tot ce îmi doresc și pentru asta mulțumesc și în culcare și în sculare”, a mai spus impresara pentru Click!.

Separarea a avut loc în anul 2022 și fiecare dintre ei și-a refăcut viața. Laurențiu Reghecampf trăiește, la rândul său, o frumoasă poveste de iubire alături de Corina Caciuc și au împreună un băiețel.

Divorțul este din culpă comună, nu exclusivă, iar antrenorul are de plătit pensie alimentară pentru fiul lui și al Aneimaria Prodan - Laurențiu Jr. - în vârstă de 14 ani.

Cât despre actualul său iubit, agentul FIFA se consideră un om fericit.

„Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi și nu pentru lume.

Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos”, a declarat aceasta într-un interviu recent citat de gsp.ro.

