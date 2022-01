Anamaria Prodan spune că Laurențiu Reghecampf îi arăta mesajele de la Corina Caciuc, înainte de a lua decizia divorțului

Anamaria Prodan a vorbit în cadrul podcastului lui Codin Maticiuc, „La mijloc”, despre perioada de dinainte de anunțul divorțului de Laurențiu Reghecapf. Anamaia Prodan a mărturisit că știa despre relația dintre soțul ei și Corina Caciuc, pentru că antrenorul îi arăta soției mesajele pe care le primea de la iubită.

Anamaria Prodan a spus că inițial a decis să-și ierte soțul care călcase pe picior greșit, însă ceea ce urmat a condus la vestea divorțului.

Anamaria Prodan spune că Laurențiu Reghecampf i-a spus totul despre Corina Caciuc.

În cadrul podcastului Anamaria Prodan a citit mesaje despre care spune că au venit din partea Corinei Caciuc către Laurențiu Reghecampf. Impresara a spus că antrenorul i-a redirecționat toate acele mesaje.

Citește și: Laurențiu Reghecampf a publicat ecografia copilului său cu iubita Corina Caciuc. Anamaria Prodana reacționat imediat

Ce mesaje îi trimitea Corina Caciuc lui Laurențiu Reghecampf, înainte de a anunța divorțul de Anamaria Prodan

„Am toate discuțiile de la el, uite ce scrie aici, e adresa domnișoarei. Ce este asta? Este un link cu divorț, îl învăța cum să divorțeze, că el tot îi spunea: ‘E pandemie, nu se poate divorța acum’. Sunt de la Reghe, redirecționate toate. Uite ce îmi scrie aici Reghecampf, ce îi spune domnișoara: ‘Hai că mă iei deja de proastă prea mult și începi să mă deranjezi’.

De ce? Pentru că Reghecampf mințea că nu poate divorța acum, probabil că în mintea lui nu a vrut niciodată să divorțeze, dar părerea mea, cred că îl are cu ceva la mână. Nu ai cum să decazi așa. Uite mesajele, de la soț către mine. Iubi Soare îi spuneam eu, așa trecut. Toate aceste mesaje, uite ce spunea despre domnișoară, ia uite unde a agățat-o: ‘Am agățat-o la bar”, a spus Anamaria Proan, în cadrul podcastului lui Codin Maticiuc.

Citește și: Anamaria Prodan explică ce legături a avut, de fapt, cu Dan Alexa, la 3 ani după ce s-a speculat că ar fi format un cuplu

Vestea divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecapf a fost de necrezut pentru fani, având în vedere că cei doi au sărbătorit anul trecut nunta de cristal și și-au reînnoit jurămintele.

Anamaria Prodan a povestit adevărul despre perioada în care cei doi au decis să divorțeze.

„Eu l-am crezut pe bărbatul meu până acum la nuntă (nunta de cristal – n.r), pe 1 iunie. Pe 1 iunie, eu îl credeam când spunea că a terminat cu… Că ea l-ar fi șantajat și așa mai departe. Dacă omul a venit și mi-a spus: «Iartă-mă, ești îngerul meu, dacă nu erai tu, eu nu eram, te rog iartă-mă! Am greșit, am găsit-o pe asta prin bar… Gata, hai să fim fericiți. Hai să trecem peste»”, a spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan spune că Laurențiu Reghecampf i-a cerut iertare soției, însă la câteva zile a plecat de acasă.

Eu am chemat copiii și am stat toți într-o cameră și le-am zis: din acest moment, mami cu tati pleacă la drum împreună, cu voi alături. Am închis ușa asta de nenorociri și din acest moment dacă vă mai aud că puneți întrebări sau mai există … e belea mare cu mine! Copiii au zis «da», ne-am luat toți în brațe, Reghe ne-a strâns pe toți la piept. Și după două zile a plecat… cu două ceasuri, cele mai valoroase, și le-a vândut”, a declarat Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecampf au ieșit oficial în public în luna decembrie a anului 2021, când au făcut o ședință foto de sărbători.

În AntenaPLAY ai două canale exclusive Mireasa ▶ Intră și vezi LIVE ce fac concurenții tăi preferați atunci când nu se