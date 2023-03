Anastasia Lazariuc spune că a trăit momente grele când s-a mutat în România: „Am venit credulă”. Drama prin care a trecut

Anastasia Lazariuc este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din România, dar și din Republica Moldova. Deși, în prezent, se poate declara o mamă și o artistă împlinită, se pare că tinerețea și începuturile carierei sale nu au fost ocolite de drame. Iată prin ce a trecut, alături de copiii ei, când s-a mutat în România în anii 1990.

Ce spune Anastasia Lazariuc despre mutarea în România în anii 1990: „S-a intrat cu bocancii în viața mea”

Anastasia Lazariuc a intrat rapid în atenția publicului datorită talentului și frumuseții de neegalat. Cântăreața a venit din Republica Moldova cu speranța oricărui artist la început de drum, dorind să își croiască calea către culmile succesului. Însă, ea recunoaște că acomodarea în România nu a fost deloc ușoară, mai ales la începutul anilor 1990.

În acea perioadă, când democrația și libertatea presei încercau timid să se instaleze în România postcomunistă, subiectul Anastasia Lazariuc devenise unul interesant. Iar, așa cum susține artista, „s-a intrat cu bocancii în viața ei”, lucru care a afectat-o profund, lăsând „sechele” și în viața celor doi copii:

„Eu, în `90, când am venit aici, am venit senină, credulă și foarte dornică, pentru că eram o cântăreață destul de cunoscută la ei și voiam să fac asta și-n țara bunicilor mei și brusc am nimerit în democrație. Atunci era la modă să se scrie despre persoanele publice.”, a povestit Anastasia Lazariuc pentru o publicație online de știri, citată de Viva.ro.

„Am fost foarte mult lovită, copiii mei au rămas cu sechele. Ca să faci bine, trebuie să fii înțelept. Mi-a trebuit putere, mi-a trebuit răbdare, ca să merg înainte. Dar Universul acesta e atât de corect, încât, la un moment, dat fiecare primește ceea ce merită. M-a deranjat că s-a intrat cu bocancii în viața mea. E cel mai dureros lucru.”, a mai declarat Anastasia Lazariuc.

Cariera Anastasiei Soare a cunoscut un avânt în anii 1980, artista având concerte în Statele Unite, India, Cambodgia, Belgia, dar și Germania, potrivit sursei citate mai sus.

La sfârșitul anilor `80, se pare că Anastasia Lazariuc a început colaborarea cu artiștii din România, moment în care a decis să se mute aici. Iar odată cu stabilirea ei în România, a crescut și interesul presei pentru viața personală a acesteia, lucru care a afectat-o pe plan emoțional.

Anastasia Lazariuc și-a cunoscut soțul în adolescență, fiind dragoste la prima vedere între cei doi

Anastasia Lazariuc l-a cunoscut pe tatăl copiilor ei în adolescență, fiind dragoste la prima vedere. Ea s-a căsătorit cu Gheorghe Crigănuță în anul 1975 și i-a dăruit doi copii, pe Ileana și Andrei, potrivit Viva. Însă, 15 ani mai târziu, cei doi au divorțat, iar în 2013, bărbatul s-a stins din viață.

Anastasia Lazariuc a declarat că nu i-a dat niciodată motive soțului ei să fie gelos, din contră, l-a iubit foarte mult. Ea a adăugat că a făcut tot posibilul să se împartă între carieră și viața de familie. Însă, Gheorghe Crigănuță nu a reușit să țină pasul cu succesul pe care femeia din viața lui îl cunoscuse pe plan profesional, motiv pentru care au ajuns în pragul divorțului:

„Nu i-am dat niciodată motive să fie gelos. Iar el era înalt, frumos și deștept… Înțelept n-a fost, pentru că dacă era, nu ne despărțeam. L-am iubit. Eram din același sat, am învățat în aceeași clasă. Am fost o soție cuminte și o mamă prezentă în viața copiilor mei. Am făcut tot posibilul să mă împart corect între profesie și familie. Dar, probabil, nu poți obține totul de la viață. Undeva trebuie să pierzi. Iar eu mi-am pierdut soțul, a mărturisit Anastasia Lazariuc, într-un interviu pentru mamaplus.md, citat de Viva.

