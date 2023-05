Anca Androne şi Claudiu Bleonţ formează un cuplu în comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609 de la Antena 1

Claudiu Bleonţ şi Anca Androne vor juca un cuplu în serialul romance de la Antena 1, adaptare după producţia turcească Room 309.

Ce rol va avea Claudiu Bleonţ în comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609

Actor de teatru şi film, om de televiziune şi absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti la clasa profesorului Grigore Gonţa, Claudiu Bleonţ a jucat de-a lungul timpului numeroase roluri pe scena teatrului şi a filmului românesc.

În serialul romance de la Antena 1, Claudiu Bleonţ va juca rolul lui Mircea, băiatul mai mare al familiei Pop, ce îi urmează tatălui în cariera de arhitect. Un bărbat deştept, dar deopotrivă leneş, pasionat de muzica rock, fotbal şi literatură, Mircea preferă să nu intre în conflicte şi ori de câte ori are ocazia o scoate la înaintare pe soţia lui, de altfel şi cea care ia deciziile importante în familie.

„Mă bucur mult că joc într-o comedie romantică, e un prilej să întineresc! Îmi place foarte mult distribuţia, îmi plac actorii tineri, încă de când i-am văzut prima oară. Dacă i-aş putea avea pe toţi copii, mi-ar plăcea să fie ai mei! Despre Mircea, ce pot să vă spun este că un tip conţinător şi ridicător la plasă pentru tânăra generaţie şi că mă voi strădui ca prezenţa lui, una discretă de altfel, să mă conţină pe mine ca om şi ca actor, întru totul!”, dezvăluie Claudiu Bleonţ.

Ce rol va avea Anca Androne în comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609

Alături de Claudiu Bleonţ, telespectatorii o vor putea urmări din această toamnă la Antena 1 şi pe actriţa Anca Androne. Absolventă a Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti, Anca a jucat numeroase roluri de teatru şi film, dar şi producţii ale micului ecran. În comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609 de la Antena 1, Anca va juca rolul Luminiţei, o femeie frumoasă, dar bârfitoare şi invidioasă. La rândul ei actriţă, însă care n-a jucat niciodată, Luminiţa îşi doreşte în permanenţă să ajungă la statutul de vedetă. Mamă iubitoare, Luminiţa duce o continuă luptă pentru a nu pierde averea, deşi deopotrivă este o fire foarte cheltuitoare.

„Un nou proiect! Ce bucurie! Ocazia de a sonda o varietate de sentimente, de situații noi! Șansa actorului de a încerca, de a descoperi, de a exersa şi de a construi o nouă viață care nu-i aparține și în tiparele căreia trebuie sa se potrivească, scufunde, contopească. Personajul pe care îl interpretez este spumos, ingenios și câteodată "periculos" și oricum, de neoprit. Are o grămadă de probleme de rezolvat, o familie mare de coordonat și multe intrigi de țesut. Sper ca împreună cu toată echipa să reușim și de data aceasta să-i bucurăm pe cei de acasă, să-i surprindem cu noul proiect!”, declară Anca Androne.

Tot ce trebuie să știi despre Lasă-mă, îmi place! Camera 609 de la Antena 1

Scenariul ce poartă semnăturile Biancăi Mina, lui Bogdan Cotleţ, Radu Grigore şi Ruxandrei Ion are în prim plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee. Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire. Tot în prim plan se află și o moștenire foarte mare, care nu se dobândește prin succesiune, ci printr-o condiție specială impusă prin testament. Desigur, moștenirea este foarte dorită de unii și extrem de dorită de alții, ceea ce stârnește o competiție tragi-comică în rândul candidaților.

Regia proiectului este semnată de către Federico Favino, cu sprijinul Ruxandrei Ion şi al lui Radu Grigore. Federico Favino este un tânăr italian, cu experienţă în film, publicitate şi televiziune atât în România, cât şi în Italia. Rând pe rând, acesta a ocupat poziţii atât în producţie, cât şi în scenaristică, iar acest lucru i-a oferit o viziune de ansamblu în ceea ce priveşte regia. „Când am fost chemat pentru acest proiect, mi-a fost întâi teamă de anvergura lui, de faptul că este un produs cu foarte multe nuanţe care fac referire la cultura de ansamblu a ţării, cultură pe care am analizat-o mereu din poziţia mea de străin. Am găsit aici însă o echipă extraordinară, un cast incredibil de bine ales, fapt ce îmi confirmă zi de zi increderea mea în aceast proiect, unul cu elemente inovatoare pentru televiziunea românească. În mod particular, pe partea de regie, am din partea doamnei Ruxandra Ion libertate de creaţie, de inovaţie şi de experimentare, descoperind astfel o persoană care, deşi cu foarte multă experienţă, rămâne deschisă la idei, la incercări şi la nou, totul din dorinţa de a livra un produs modern, ancorat în actualitate şi, mai ales, de calitate. Deşi la rândul meu vin cu nişte ani de experienţă, văzând dedicaţia dumneai faţă de acest proiect şi faţă de publicul lui, mi-am reactivat dorinţa de a învăţa lucruri noi, prijej cu care vreau să mulţumesc încă o dată producţiei pentru şansa oferită!”, dezvăluie Federico Favino, regizorul proiectului.

„Noul proiect de la Antena 1 este o mare provocare şi pentru mine. Am o echipă nouă, formată în mare parte din tineri. Chiar regizorul proiectul este un tânăr talentat, ambiţios şi muncitor, pe care îl sprijinim cu toţii să se adapteze stilului nostru de lucru. Fede, cum îi zice întreaga echipă, a fost ales în urma unei selecţii riguroase, care a durat vreme de câteva luni, iar ca director de imagine lucrăm cu Florin Apostol, un om dedicat, care face parte de mulţi ani din echipa de imagine!”, mărturiseşte Ruxandra Ion.

Distribuția serialului este una de excepție și va continua să fie anunţată în perioada următoare. Nume consacrate din teatru, film și televiziune, actori care nu au mai apărut demul pe micile ecrane, dar și nume noi, vor face deliciul telespectatorilor. Filmările pentru Lasă-mă, îmi place! Camera 609 sunt în plină desfăşurare, în paralel cu filmările pentru cel de-al doilea sezon al proiectului Lia – Sotia soţului meu, iar ambele vor putea fi urmărite în această toamnă, la Antena 1.

