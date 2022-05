Anca Neacșu, ex-ASIA, primele declarații despre divorț. Motivele care au dus la ruptura de soțul turc, după 10 ani de căsnicie

După 10 ani de mariaj, Anca Neacșu a decis să pună punct relației cu soțul de origine turcă, Serkan Yaman. Se pare că cea care a luat hotărârea a fost chiar fosta componentă a trupei ASIA. Anca Neacșu a intentat proces de divorț partenerului care i-a fost alături ani buni.

Motivele pentru care Anca Neacșu divorțează de soțul ei după 10 ani de căsnicie

S-au iubit timp de 10 ani, însă acum au decis să pună punct relației. Anca Neacșu a confirmat divorțul de soțul de origine turcă și a vorbit deschis despre motivele care au dus la ruptura dintre ei. Separarea celor doi pare că a fost de comun acord și nu mai există nicio șansă de împăcare, transmite Libertatea.ro.

Zvonurile că relația dintre Anca Neacșu și soțul ei au apărut încă de la începutul acestui an. Ochii vigilenți ai fanilor au observat că blondina nu s-a mai afișat demult alături de partenerul ei de viață și au început să își pună semne de întrebare.

Deși pănă acum nu a comentat nimic în legărută cu acest subiect, fost membră ASIA a confirmat divoțul și a vorbit deschis despre motivele divorțului.

„Da, este adevărat. De acum înainte, fiecare pe drumul lui. Am decis amândoi că așa este mai bine. Am fost căsătoriți 10 ani. Atât am de comentat”, a spus Anca Neacșu, în exclusivitate, pentru Antena Stars.

Fosta membră a trupei ASIA susține că vina aparține amândurora și ar fi preferat să se afle despre divorț după ce anunța ea. Momentan, artista se pregătește pentru un concert în Moldova și nu a vrut să dea prea multe detalii despre evenimentele din viața ei privată.

„Culpă este comună. Asta e, a durat 10 ani. Nu aș fi vrut să se afle încă, aș fi preferat să anunț eu despărțirea. Trebuie să mă liniștesc puțin, acum sunt chiar pe punctul să plec într-un weekend lung, cu concerte, în Moldova. Când voi reveni, după ce mă voi liniști, voi explica ce s-a întâmplat”, a spus Anca Neacșu pentru FANATIK.ro.

Cu toate acestea, artista a promis că va explica situația după ce se va mai liniști și va termina cu evenimentele pe care le are de onorat.

Cum s-au cunoscut Anca Neacșu și soțul ei de origine turcă

Anca Neacșu și bărbatul de care divorțează acum după 10 ani de mariaj, s-au cunoscut în Turcia, dar relația lor nu a început chiar cu dreptul. Artista a renunțat la tot ce avea în țară și s-a mutat în Turcia pentru a fi cu soțul ei, care la rândul său, a renunțat la relația pe care o avea la acel moment pentru a fi cu ea.

Serkan Yaman era căsătorit la acea vreme și avea un copil alături de soția sa, de care a divorțat pentru a forma un cuplu cu Anca Neacșu. Inițial, ei au avut o relație la distantă, ținând legătura prin scrisori, până când el a venit în România cu un inel de logodnă. Ulterior, bărbatul a divorțat.

„Ne-am cunoscut în Turcia la o petrecere, s-a băgat în seamă cu mine, m-am lăsat greu așa în general, în viața. A urmat să ne scriem mesaje, e-mailuri, pentru că eram la distanță. A urmat un an de pauză, dar am reluat, a venit în România cu inelul. Eu nu eram de acord, nu m-am gândit. El era însurat, mi-a zis după vreo săptămână, are un copil. Omul chiar era nefericit. Eu îmi începusem cariera solo, eram bine”, povestea fosta membră a trupei ASIA la emisiunea Răi da buni.

