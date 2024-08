Anca Țurcașiu, primele imagini alături de noul iubit. Cum arată cel care a cucerit-o pe concurenta Asia Express

La patru ani de la divorțul de fostul soț, Anca Țurcașiu a confirmat noua relație, după ce a fost surprinsă în compania unui bărbat misterios pe litoralul românesc. Iată cum arată cel care a cucerit-o pe concurenta Asia Express!

Cu patru ani în urmă, Anca Țurcașiu și medicul George Cristian au decis să meargă pe drumuri separate, după 22 de ani de căsnicie. După divorț, vedeta a ales să se concentreze pe propria persoană și nu a oferit detalii legate de o nouă relație.

Recent, însă, reporterii de la Cancan au surprins-o pe concurenta Asia Express în compania unui bărbat misterios pe o plajă din Mamaia. Ulterior, Anca Țurcașiu a confirmat că este într-o nouă relație și a postat și primele imagini cu cel care o face fericită.

Anca Țurcașiu, primele imagini cu iubitul său

Zilele acestea, în presă, au apărut imagini cu Anca Țurcașiu alături de un bărbat misterios, ceea ce a stârnit curiozitatea fanilor și a publicului. Vedeta apare relaxată și zâmbitoare, în compania unui bărbat brunet, tatuat pe braț, care pare să fie noul său partener.

La scurt timp de la apariția fotografiilor în spațiul public, vedeta a confirmat relația printr-o postare pe contul personal de Instagram, unde a împărtășit câteva fotografii alături de acesta, dar și un mesaj special din care reiese că noul partener îi aduce multă bucurie și liniște în viață.

„Sentimentul de libertate este cel mai puternic în viață, așa consider.... Am ajuns într-un moment perfect al vieții în care pot spune ceea ce simt, pot spune <<NU>> atunci când nu vreau ceva, pot alege să fac doar ceea ce-mi doresc, cu cine doresc. E minunat. Atât timp cât suntem sănătoși și ne bucurăm de fiecare zi, de oamenii dragi, ne preocupam să fim mai buni în tot ceea ce facem, și mai buni unii cu alții... E perfect. Valul de știri din presă din ultimele 24 de ore mă face foarte fericită. Chiar sunt uimită de câtă atenție se dă pentru viața mea privată. Asta înseamnă tot un fel de iubire și de apreciere. Chiar vă mulțumesc că sunteți preocupați de sufletul meu care a fost atât de rănit niște ani, și care, da, azi este plin de fericire. Am lângă mine un om drag, la fel de liber ca și mine, care face din viața mea una minunată! Grijă, atenție, iubire, respect, siguranță, tot ceea ce își poate dori o femeie de la un bărbat. Vă mulțumesc încă o dată pentru gândurile voastre bune! O seară frumoasă!”, a transmis concurenta Asia Express pe rețelele de socializare.

Declarațiile Ancăi Țurcașiu au fost primite cu entuziasm de către fani, care au lăsat numeroase mesaje de felicitări.

Anca Țurcașiu a devenit bunică pentru prima dată la 54 de ani

Într-un clip video postat pe rețelele de socializare în urmă cu două luni, Anca Țurcașiu a dezvăluit că a devenit bunică pentru prima dată, la vârsta de 54 de ani. Nora ei a născut o fetiță pe nume Zoe.

„Acesta este un anunț oficial! De azi noapte, de la ora 00:30, sunt bunică! Sunt cea mai fericită de pe pământ. A venit pe lume Zoe, minunată, splendidă, specială, sănătoasă și suntem foarte, foarte fericiți”, a scris concurenta Asia Express - Drumul Zeilor pe contul personal de Instagram.

Așa cum era de așteptat, fanii artistei i-au lăsat mii de aprecieri și mesaje în care o felicită.

