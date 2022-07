Anda Adam, apariție incendiară la piscină, într-un costum de baie decupat, care îi pune bustul în evidență. Cum arată la 42 de ani

Odată cu venirea căldurii au apărut și fotografiile cu vedetele autohtone în vacanță, la mare, sau la piscină. Anda Adam se numără printre vedetele care și-au etalat trupurile la piscină.

La cei 42 de ani ai săi, Anda Adam este într-o formă fizică de invidiat, iar asta se poate vedea cu ușurință, vedeta fiind foarte activă pe rețelele sociale și publicând imagini cu ea în ipostaze incendiare.

Cum arată Anda Adam în costum de baie la 42 de ani

Cântăreața s-a lăsat fotografiată la piscină în costumul său de baie roz, întreg, cu un decolteu adânc.

Anda Adam și-a etalat trupul în mai multe ipostaze, purtând mai multe costume de baie. Într-o altă fotografie publicată pe Instagram, Anda Adam s-a lăsat fotografiată într-un costum de baie din două piese, pe plajă, în Geneva.

Anda Adam a mărturisit că își dorște să prindă un bronz frumos în această perioadă, pentru că lucrează la un vidoclip nou, în care vrea să apară bronzată.

Anda Adam este logodită. Ea a fost cerută în căsătorie în luna octombrie a anului 2021, în Capadoccia. La cei 42 de ani ai săi, Anda Adam a mai avut o căsnicie în trecut și este mama unei fetițe superbe.

Anda Adam și Sorin Niculescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste mai bine de 6 ani, însă cei doi se pare că au decis să o ia pe drumuri separate.

Cântăreața și fostul soț au fost foarte discreți în ceea ce privește viața lor personală, însă Sorin Niculescu a fost cel care a confirmat separarea de Anda Adam.

„Orice om este liber să facă ce vrea cu viața lui, eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!", a spus el la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

