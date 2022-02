Anda Adam, imagine rară alături de logodnicul său. Ce i-a transmis de ziua lui și cum s-au lăsat fotografiați cei doi îndrăgostiți

Anda Adam a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare într-o ipostază tandră alături de logodnicul său. „La mulți ani, iubirea mea! Iubirea ta este tot ceea ce am nevoie pentru a mă simți completă. Îți mulțumesc pentru că mă iubești”, i-a transmis Anda Adam logodnicului său, publicând și o fotografie cu ei doi.

În fotografie Anda Adam apare purtând o ținută cu abdomenul la vedere, care îi evidențiază silueta de invidiat.

Citește și: Anda Adam, cea mai sexy ipostază de pe internet. Cum s-a pozat artista la piscină, în văzul tuturor

Anda Adam, surprinsă într-o ipostază tandră alături de logodnicul ei

Peste 5000 de fani au apreciat fotografia publicată de Anda Adam pe contul său de Instagram.

Anda Adam a fost cerută în căsătorie în luna octombrie a anului 2021, în Capadoccia. La cei 41 de ani ai săi, Anda Adam a mai avut o căsnicie în trecut și este mama unei fetițe superbe.

Citește și: Anda Adam mai sexy ca oricând, într-un costum de iepuraș. Cum s-a fotografiat artista într-un body alb

Anda Adam a fost implicată într-un scandal, la un hotel din Poiana Brașov

În acastă iarnă Anda Adam a avut parte de o vacanță cu peripeții. Recent, vedeta a avut parte de un scandal cu o altă mămică, situație care s-a lăsat cu implicarea poliției.

Artista a intrat într-un conflict cu o altă turistă, iar situația a luat amploare. Cele două mame au ajuns, iar Anda Adam a fost zgâriată potrivit spynews.ro.

După încăierare s-a deschis un dosar penal. ”La data de 24 decembrie 2021, în jurul orei 15.10, Poliția Stațiunii Poiana Brașov a fost sesizată, prin apelul unic de urgență 112, cu privire la faptul că, în interiorul unei societăți în regim hotelier, situată în Stațiunea Poiana Brașov din județul Brașov, are loc un conflict spontan, între două persoane de sex feminin. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat persoanele implicate”, potrivit IPJ Brașov.

Citește și: Anda Adam s-a despărțit de soțul ei Sorin Niculescu. Ce a declarat bărbatul după ce cântăreața și-ar fi făcut deja relație

”În cauză, a fost întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări, in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de "lovirea sau alte violențe", instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală, la finalizarea anchetei”, se mai arată în comunicatul IPJ Brașov.

Potrivit sursei citată mai sus, Anda Adam a fost zgâriată pe față de câtre turistă, iar acest lucru i-a făcut pe polițiști să deschidă un dosar penal.

În AntenaPLAY, Dragostea Plutește În Aer ▶ Vezi cele mai noi episoade din super-serialul tău turcesc