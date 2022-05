De ce crede Anda Adam că a fost înșelată, după ce a fost evacuată din casa din Bragadiru și ce are de spus vedeta

Anda Adam pare că ar fi fost evacuată cu scandal dintr-un imobil din Bragadiru în care aceasta ar fi stat cu chirie, inițial, urmând să-l cumpere.

În final, potrivit Fanatik, proprietarii i-ar fi spus să plece în urmă cu mai multe luni, însă artista dezminte aceste informații.

Totodată, Anda Adam precizează că nu ar mai locui acolo de câteva luni bune și că a făcut o serie de îmbunătățiri în imobilul pe care știa că urmează să-l achiziționeze oricum.

Anda Adam, despre situația imobilului din Bragadiru:"Se vrea doar reclamă, am plătit o sumă fără să semnez acte. Am crezut că sunt de încredere"

Potrivit aceleiași sursă, Anda Adam spune că le-a dat proprietarilor o sumă de bani fără să semneze vreun act, asta pentru că a crezut că oamenii sunt de încredere și că ea are, în continuare, cheile de la imobilul respectiv.

Am vorbit cu avocatul meu. Acest imobil nu au vrut să mi-l mai vândă, deși am dat un avans. Fără să am un act de promisiune, pentru că nu aveau cum să facă. Decedase proprietarul și trebuia să facă acte de succesiune.

Este urât ce se întâmplă. Am încercat să le predau cheile si au refuzat. Iar eu nu mai locuiesc acolo de mult timp. Se vrea doar reclamă pe spatele numelui meu, a spus Anda Adam.

Citește și:Ce s-ar putea cumpăra cu valoarea bijuteriei pe care iubitul Andei Adam a cumpărat-o pentru artistă

De cealaltă parte, se pare că artista nu ar mai fi plătit diferența de bani agreată pentru achiziționarea locuinței respective.

Tot scandalul a început de la faptul că Anda Adam voia să cumpere acest imobil situat în Ilfov și nu a mai avut banii necesari sau pur și simplu nu a mai vrut să îi plătească omului diferența de bani, spune avocatul care a studiat acest caz.

Citește și:Anda Adam, imagine rară alături de logodnicul său. Ce i-a transmis de ziua lui și cum s-au lăsat fotografiați cei doi îndrăgostiți

Se făcuse un ante-contract de vânzare-cumpărare și promisese că în intervalul de timp octombrie-decembrie ar fi urmat să plătească suma de bani prin care să i se transfere dreptul de proprietate, a mai informat avocatul, potrivit sursei menționată.

Un nou cuplu a venit la Insula Iubirii ▶ Dă PLAY și vezi noul episod, disponibil în AntenaPLAY