Anda Adam, ultimele pregătiri pentru nunta cu Yosif Mohaci. Cântăreața a scos o mică avere din buzunar doar pentru decor

Doar patru zile îi mai despart pe Anda Adam și soțul ei de ziua în care își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu. Cântăreața a intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile și a oferit ultimele detalii despre nuntă. Iată cum va arăta marele eveniment!

Anda Adam trece printr-o perioadă frumoasă, dar și plină de emoții. Mai sunt doar câteva zile până când ea și Yosif Mohaci își vor jura iubire în fața lui Dumnezeu. După cununia religioasă, cântăreața și soțul ei vor organiza o petrecere incendiară pentru invitați, iar cei doi au scos din conturi sume fabuloase pentru a se asigura că totul se va desfășura conform așteptărilor.

Anda Adam, ultimele detalii despre nunta cu Yosif Mohaci

Anda Adam și Yosif Mohaci s-au căsătorit civil în urmă cu doi ani. Sâmbătă, 29 iunie 2024, cântăreața și soțul ei vor păși în fața altarului, acolo unde vor spune marele „DA” în fața lui Dumnezeu.

Vedeta mărturisește că nu are emoții, deoarece atât experiența de pe scenă, cât și echipa din spate o vor ajuta să se bucure alături de bărbatul ei.

„Nu am (nr. emoții). Mă mai întreabă oamenii dacă am emoții și le spun că nu. Am fost în alte locuri cu 100.000 de oameni, pe scenă. E o altă trăire, dar nu am emoții. E ca în showbiz, tot organizare, cântă ăla, vine ăla, se întâmplă nu știu ce, pentru mine e ca un spectacol, mergem la spectacolul nostru. Am toți oamenii acolo, grupuri, toată lumea știe ce are de făcut. E tot setup-ul făcut. Mă descurc în organizare. Eu vin doar să mă distrez. Seara o începem cu Tzancă, așa ne vom face intrarea. Așteptăm să se strângă invitații, apoi ne facem apariția”, a spus Anda Adam la Xtra Night Show, citată de Spynews.

Evenimentul se anunță a fi unul atipic, unde vor participa în jur de 500 de invitați. Cântăreața a investit 30.000 de euro doar în decor și flori, dorind ca totul să fie perfect în ziua cea mare. Meniul ales de miri este unul sofisticat și variat, combinând preparate franțuzești și românești, potrivit click.ro.

„Am acordat o atenție deosebită și meniului pentru petrecere. Vom avea aperitive pe stil franțuzesc, <<Amuse-bouche>> (n.r.: în traducere - "<<încântare a gurii>>, este un aperitiv de mici dimensiuni, servit la începutul mesei), pește Halibut, Wellington beef și multe alte delicatese. Și candy barul este tot o combinație între prăjituri românești și franțuzești”, a declarat Anda Adam, potrivit sursei citate.

Atmosfera va fi întreținută de către nume importante din industria muzicală, precum Oana Radu și Florin Salam.

„Vom avea între 250-300 de invitați. Deja suntem copleșiți de emoții și așteptăm ziua cea mare cu nerăbdare. Mai e foarte puțin! Mireasa nu cântă la nuntă, pentru că aduce ghinion, însă avem deja un program artistic foarte frumos și bine stabilit! Vor cânta Tzanca Uraganu, Mr. Juve, Oana Radu, Cocoș de la Călărași, Florin Salam și am pregătit și vreo 30 de numere de show cu acrobații. Va fi spectaculos!”, a mai spus Anda Adam, conform sursei citate.

Cine vor fi nașii Andei Adam și a lui Yosuf Mohaci

Anda Adam a vorbit și despre nașii pe care îi va avea. După ce Tzancă Uraganu și Alina Marymar au anunțat că nu mai pot să cunune din cauza decesului micuțului Lucas, cântăreața și soțul ei au ales o altă pereche din grupul lor de prieteni.

„Ne-au spus că nu pot fi nașii noștri în acte, dar vor fi alături de noi la eveniment. Noi am rămas tot așa, nași și fini. Va veni și va cânta. El deschide seara. Ele sunt (nr. noii nași) persoane cunoscute. Sunt prietenii noștri din Las Vegas. Sunt români, dar sunt căsătoriți de 20 de ani acolo, au o fetiță. Sunt un exemplu pentru noi, pentru că așa suntem și noi. De aceea am ales să fie alături de noi și să fie părinții noștri spirituali și să ne ajutăm dacă va fi nevoie, dar să sperăm că nu. Vin din Las Vegas, au aterizat deja în România. Evelyn și fetița lor vor fi îmbrăcate la fel, vor ține trena. Ei au jucat în Miami Beach 2 alături de Yosif, soțul meu”, a transmis Anda Adam, citată de Spynews.