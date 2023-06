În acest weekend, Andreea Antonescu și-a botezat fiica cea mică, pe Venice Victoria, iar imaginile de la importantul eveniment au făcut mare senzație. Iată, însă, ce mare rugăminte ar fi avut artista pentru preot! Ea a dezvăluit totul într-un interviu exclusiv.

Andreea Antonescu a mărturisit că a avut o cerință mai specială pentru preot în ziua botezului mezinei sale. Ce l-a rugat să facă | Captură Instagram/Captură Xtra Nigh Show

Andreea Antonescu se poate declara o femeie cu adevărat împlinită. Artista nu se bucură doar de o carieră de succes, ci și de rolul de mamă pe care cele două fetițe ale sale i l-au oferit.

În urmă cu câteva zile, aceasta a creștinat-o pe mezina familiei, ocazie cu care s-a bucurat, dar și emoționat foarte tare. Iată ce mare cerință a avut Andreea Antonescu pentru preot!

Citește și: Andreea Bălan și Andreea Antonescu au făcut show la botezul micuței Venice Victoria. Imagini de senzație de la petrecere

Ce mare rugăminte a avut Andreea Antonescu pentru preotul care a botezat-o pe Venice Victoria

Fiica cea mică a Andreei Antonescu a fost botezată la Mănăstirea Cașin, din Capitală, acolo unde, cu câțiva ani în urmă, a fost organizată și ceremonia de creștinare a Siennei, fiica mai mare. Artista a fost cea care s-a ocupat de toate detaliile evenimentului, având grijă ca fiica ei să aibă parte de o zi specială.

Un aspect la care Andreea Antonescu a ținut foarte mult a fost ca Venice Victoria să nu fie scufundată în cristelniță. Aceasta a mărturisit că a discutat cu preotul și l-a rugat să îi dea doar cu apă pe creștet, întrucât copila s-ar fi speriat mult prea tare:

„Venice Victoria e și foarte curioasă și după cum îmi place mie să povestesc tuturor, capul ei se întoarce peste tot, ca într-o mișcare de 360 de grade. E foarte atentă la absolut orice, la mișcare, la toate detaliile. La un moment dat, când a trebuit s-o dezbrăcăm, înainte de a fi băgată în cristelniță, a început să plângă. Foarte probabil fiindcă ea de acolo de jos nu mai vedea decât câteva capete aplecate deasupra ei. Ca și cum ne-ar fi spus: <<ce-mi faceți voi mie, aici, fiindcă am o grămadă de lucruri de analizat și voi m-ați pus jos>>. După care s-a liniștit, iar în cristelniță n-a plâns deloc! Ce-i drept, părintele a ascultat rugămintea mea și totodată și a nașilor, de a nu băga copilul cu totul în cristelniță! Știu, sunt tradiții, dar nu dați în mine! Asta e, sunt mamă și mă ia și pe mine panica în anumite momente! În rest, a fost foarte cumințică și chiar m-a impresionat că atunci când am mers în fața altarului cu toții, părinți și nași, era captată de tot ce era acolo. Am sperat și-mi doresc ca micuța, asemenea Siennei, să fie o fetiță spirituală și credincioasă. Fiindcă despre asta e vorba, într-un final.”, a declarat Andreea Antonescu într-un interviu difuzat la Xtra Night Show.

Citește și: Andreea Bălan a întors toate privirile cu ținuta pe care a ales să o poarte la botezul mezinei Andreei Antonescu. Cine a însoțit-o

Andreea Antonescu a trăit clipe emoționante la botezul mezinei sale, Venice Victoria

Au fost clipe emoționante pentru Andreea Antonescu, însă faptul că i-a avut lângă ea pe apropiați și, mai ales, pe Sienna i-a dat mult curaj. Cu toate acestea, artista nu s-a putut abține, iar, în biserică, în timpul slujbei au cuprins-o lacrimile:

„Sunt super emoționată! Azi este ziua cea mare! Am pregătit în cel mai mic detaliu tot acest botez, cu tot sufletul! Nu mi-am putut stăpâni emoțiile în biserică și mi-au dat lacrimile, e normal. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că bebelina are parte de un botez și un eveniment frumos și că a ieșit totul așa cum ne-am dorit!”, declara Andreea Antonescu pentru click.ro.