Îndrăgita cântăreață și iubitul ei, jurnalistul Victor Vrînceanu, și-au scos fiica la o plimbare în parc, la întoarcerea de la clinică. Invitata emisiunii Poftiți pe la noi, marca Antena 1, le-a povestit totul fanilor pe o rețea de socializare.

Andreea Antonescu, prima plimbare în trei, după ce a născut o fetiță. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică pe rețelele sociale

Andreea Antonescu, în vârstă de 40 de ani, a născut pe 19 decembrie o fetiță perfect sănătoasă. Proaspăta mămică se simte bine și a ieșit la prima ei plimbare în formulă completă, alături de mezina familiei și de iubitul artistei. Vedeta a început să râdă și, mai în glumă, mai în serios, le-a povestit fanilor cât de micuță e fiica ei.

„Prima plimbare în doi și-un sfert, cum s-ar zice. Sfertul e aici. Am fost la clinică, suntem super fericiți. Avem o fetiță sănătoasă în continuare. Are o greutate perfectă. A recuperat foarte bine și suntem super fericiți. Am ieșit la prima plimbare în parc și ea doarme”, a spus Andreea Antonescu, într-un InstaStory.

După ce a născut, jumătatea trupei Andre a făcut primele declarații și i-a anunțat pe urmăritorii ei din mediul online că se simte binecuvântată și împlinită.

„Acum 11 ani am înțeles ce înseamnă să ai parte de un miracol în viață… Sienna. Plină de emoții și cu o bucurie de nedescris vreau să vă anunț că astăzi am născut o fetiță perfect sănătoasă și îl trăiesc pe cel de-al doilea. Mă simt binecuvântată, recunoscătoare, împlinită și fericită!”, a scris Andreea Antonescu pe pagina sa de Facebook.

Andreea Antonescu, însărcinată cu al doilea copil, în timpul filmărilor pentru America Express

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au format una dintre echipele care au acceptat provocarea vieții lor, aceea de a participa în cadrul show-ului America Express, care va avea marea premieră duminică, 15 ianuarie, de la ora 20:00, la Antena 1.

Cântăreața era deja însărcinată în perioada filmărilor pentru America Express, însă nu a avut simptome specifice, pentru a-și da seama de asta. Mai mult, ea a pus unele semne în baza condițiilor nefavorabile ale emisiunii, cum ar fi oboseala.

„Nu vreți să știți ce am mâncat acolo. Fetița este o minune de la Dumnezeu (...) Fetița este un miracol. America Express e un show greu, este foarte tare, cu foarte multă oboseală, rucsacii pe care îi aveam cântăreau 12 kilograme... Dormeam maximum 4- 5 ore pe noapte. Și eu, și Andreea, suntem firi ambițioase și determinate. Nu ne lăsam indiferent de greutatea situației.

Singurul lucru care mi-a dat un pic de gândit a fost faptul că nu mai aveam atâta anduranță. Mi-am zis că e oboseala acumulată în timp, dormeam 4-5 ore pe noapte, nemâncate, fiind în priză nonstop, m-am gândit că o să fie așa o săptămână, o lună. (..)

Practic, lucrurile pe care le mâncam eu atunci, le mâncau strămoșii lor. Lucruri urâte, foarte urâte. Nici măcar pofte nu am avut și e a doua sarcină prin care am trecut”, a explicat Andreea Antonescu, potrivit Spynews.

Fiica cea mare a Andreei Antonescu, Sienna, studiază în America

Andreea Antonescu și fostul ei soț, Traian Spak, au împreună un copil, pe Sienna. Cei doi s-au separat acum câțiva ani, însă divorțul s-a pronunțat recent. Fiica cea mare a artistei a plecat în SUA, pentru a studia un an acolo, în Los Angeles.

Adolescenta locuiește cu bunica sa, în timp ce tatăl ei stă într-un alt stat american. Chiar și așa, bărbatul își vizitează des fiica, având o relație frumoasă atât cu Sienna, cât și cu mama ei, scrie Libertatea.

