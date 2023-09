Andreea Bălan, de mână cu fetițele sale în prima zi de școală! Cu ce gânduri a pășit cântăreața în noul capitol din viața lor

Au fost emoții mari în familia Andreei Bălan! Fetițele cântăreței au avut astăzi prima zi de școală, respectiv de grădiniță, iar vedeta le-a fost alături celor două. Iată cum „au defilat” mama și fiicele la festivitatea de început de an școlar!

Andreea Bălan a retrăit astăzi, alături de fetițele sale, emoția începutului de an școlar. Vedeta a surprins mai multe cadre de la festivitatea de deschidere organizată la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”, acolo unde le-a înscris pe Ella și Clara.

Andreea Bălan, de mână cu fetițele sale în prima zi de școală | Foto

Cu toate că le crește singură, Andreea Bălan a avut întotdeauna grijă ca fiicele sale să primească tot suportul emoțional și material de care au nevoie. Lucru care s-a întâmplat și acum, căci vedeta a mers de mână cu cele două fetițe, le-a încurajat și le-a supravegheat îndeaproape pe tot parcursul momentului.

Iar pentru că pozele nu aveau cum să lipsească de la un astfel de eveniment special, Andreea Bălan a urcat un filmuleț pe rețelele sociale în care au fost surprinse mai multe imagini de la festivitatea de început de an școlar.

Frumoasa blondină a „așternut” și câteva gânduri, în care poate fi citită atât emoția, cât și entuziasmul față de noul capitol din viața lor. De asemenea, vedeta le-a făcut o urare specială și tuturor copiilor care încep azi școala:

„Let’s go to school! Prima zi de școală a Ellei și prima zi în Grumăzești mare a Claritei! Timpul trece atât de repede și iată-ne cu emoție și cu bucurie în această zi minunată! Baftă tuturor copiilor în noul an școlar!”, a fost mesajul publicat de cântăreață în dreptul clipului urcat pe contul personal de Instagram.

Andreea Bălan: „Clara este o năzdrăvană. În ciudă îmi face”

Așa cum se poate observa și din imaginile de mai sus, Clara, mezina Andreei Bălan, calcă pe urmele mamei sale, fiind o năzdrăvană, dar și o mică „vedetă” în fața camerei.

Chiar blondina recunoaște că fetița are o personalitate puternică, știind că va avea de furcă cu ea:

„Clara, cea mică, este o năzdrăvană. În ciudă îmi face. Exact așa îmi face. Îmi zice că nu vrea. Ella este foarte disciplinată, își face temele, este organizată, ordonată, în camera ei este lună tot. În schimb, Clara nu vrea nimic. Nu știu ce o să fie. Mor după ea. Mor după amândouă, îți dai seama, dar când o văd pe cea mică așa năzdrăvană mor. Îi mai și zic că are parfum de năzdrăvană, miroase a năzdrăvan de la o poștă.”, a declarat Andreea Bălan pentru ego.ro.

