Cum s-au cunoscut Andreea Bălan și Victor Cornea, de fapt. Gestul cu care bărbatul a cucerit-o pe artistă. „De obicei, nu răspund”

Andreea Bălan a povestit pentru prima dată cum a început relația ei cu tensimentul Victor Cornea. Cei doi au o relație de câteva luni, însă lucrurile au mers foarte bine pentru ei și chiar au luat o serie de decizii importante împreună.

Andreea Bălan trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Deși ea și Victor Cornea nu se cunosc de foarte mult timp, ei susțin că sunt suflete pereche, iar relația lor a evoluat rapid. Tenismenul român de pe locul 68 în Topul ATP s-a mutat în casa cântăreței și mai mult, se înțelege perfect cu cele două fiice ale ei.

Acum, invitată în platoul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, pentru a-și promova noua piesă, cântăreața a vorbit și despre noua relație care o împlinește. Andreea Bălan a oferit detalii, în premieră, și despre cum s-au cunoscut, de fapt, ea și Victor Cornea.

Cum s-au cunoscut Andreea Bălan și Victor Cornea. Ce i-a adus, de fapt, împreună

Andreea Bălan a dezvăluit la XNS că, de fapt, Dan Capatos a avut un „rol” important în noua sa relație. Potrivit declarațiilor sale, una dintre aparițiile ei la TV l-a determinat pe tenismen să îi scrie pe Instagram.

Deși susține că nu obișnuișete să răspună bărbaților care o complimentează pe rețelele sociale, de data aceasta a fost diferit. Motivul principal fiind faptul că Victor Cornea a fost impresionat de partea ei spirituală.

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo 2 minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1.5 milioane (n.r. de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj ”Felicitări, Andreea, ești genială”.

Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu ”Ce frumoasă sunt”, că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e un loc de agățat. Acestui mesaj i-am răspuns, tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și de acolo, am început să vorbim”, a povestit Andreea Bălan la Xtra Night Show.

Jumătatea blondă a trupei Andre a mai mărturisit că atât ea cât și Victor Cornea consideră că au o „conexiune divină”. Mai mult, tenismenul a apărut în viața ei după doi ani de singurătate, în care a meditat și a cerut un bărbat potrivit pentru ea, dar și pentru fiicele sale.

„În ultimii doi ani am ales să fiu singură că toată viața mea am avut relații serioase. De când am fost în liceu până în prezent, relații lungi. Am simțit nevoia să mă cunosc eu mai bine eu personal”, a mai spus Andreea Bălan.

„Cum a spus și el, în singurul interviu pe care l-a dat, împreună credem că avem o conexiune divină, că e dincolo de această lume și ne iubim foarte, foarte mult. De aceea am făcut și relația publică. Dacă nu aveam încrede și nu ne iubeam poate nu...Am avut încredere și știu că el este sufletul pe care eu îl căutam în meditațiile mele”, a mai adăugat aceasta.

Întrebată și dacă și-ar mai dori să se căsătorească, cântăreața a dezvăluit că deși relația ei este încă foarte la început, îl iubește foarte mult pe Victor Cornea și nu se știe niciodată ce rezervă vitorul.