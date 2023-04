Andreea Bălan luptă pentru custodia deplină a fetițelor. Câte procese i-a intentat lui George Burcea și pentru ce anume sunt

Andreea Bălan a dezvăluit faptul că își dorește custodia exclusivă a fetițelor sale, în special pentru faptul că Goerge Burcea s-a mutat în America și nu poate fi prezent pentru a semna actele de care are ea nevoie pentru a-și crește și a avea grijă de micuțele lor.

Andreea Bălan „se luptă” cu George Burcea pentru custodia. Ce a dezvăluit cu privire la procesele pe care ea i le-a intentat fostului soț

Cântăreața și jurata de la Te cunosc de undeva! a explicat faptul că i-a intentat mai multe procese lui George Burcea și încearcă să câtștige custodia exclusivă a fetițelor sale pentru a avea dreptul de a lua decizii asupra creșterii și educației lor, iar faptul că George Burcea s-a mutat în America, îngreunează aceste chestiuni.

Andreea Bălan i-a mai intentat lui Goerge Burcea și procese de defăimare pentru câteva postări pe care el le-a făcut în trecut.

Citește și: Te cunosc de undeva! 8 aprilie 2023. Andreea Bălan și Alina Pușcaș, ținutele de senzație pe care le-au purtat în emisiune

„Sunt mai multe procese. Procesul pentru copii, de custodie și pentru pensie alimentară, care s-a terminat. Am avut fondul și am făcut Apel la acel proces pentru programul de vizitare și pensie alimentară retroactivă, că nu s-a dat. Iar eu cer în continuare cu custodia exclusivă, mai ales că el s-a mutat în America de luni de zile. Eu am nevoie de custodie exclusivă, pentru că toate deciziile sunt la mine, aici, și eu am grijă exclusiv de copii. El locuiește acolo, iar mie îmi trebuie hârtii și e complicat.

Pe lângă acesta, mai există un proces de calomnie, pe care i l-am deschis eu lui pentru postările pe care le-a făcut acum mult timp. Dar procesele acestea sunt deschise acum un an și jumătate. Dacă ar fi fost acum, nu le mai dădeam așa o importanță, dar odată ce au fost deschise, merg cu ele mai departe. Acum, la nivelul de înțelepciune la care sunt, nici nu mă gândesc la ele. Se ocupă avocații mei și ele merg în continuare, pentru că așa trebuie.

Cu cât trece timpul, nu mă mai interesează acest subiect. Ce mă interesează e să am grijă de fetițele mele, să le fie bine. Dar, într-adevăr, cel de custodie e important pentru că e vorba de logistică, el locuind acolo eu am nevoie de hârtii aici. Și acum Ella intră în clasa l, la școală. Acum e clasa 0 și e nevoie de hârtii, să fie aici, să semneze. Și el nu este”, a declarat Andreea Bălan pentru viva.ro.

Din ce câștigă bani Andreea Bălan. Vedeta își crește singură cele două fiice

La petrecerea de lansarea a noului sezon Te cunosc de undeva! sezonul 19, Andreea Bălan a răspuns extrem de direct mai multor întrebări incomode. Aceasta a vorbit despre profitul pe care îl face din participarea la emisiuni TV, dar și despre cum reușește să pună un ban de-o parte pentru zile negre.

Citește și: Andreea Bălan, prima reacție după ce s-a zvonit că are o relație cu Jador. Ce spune vedeta despre viața ei amoroasă

„Îi țin la saltea. Nu, nu e o glumă. Îi țin în bancă, salteaua e banca. Îi țin acolo pentru că trebuie să ai tot timpul. Nu știi niciodată când vin vremuri grele și eu am doi copii de crescut, singură”, a dezvăluit jurata transforming show-ului de la Antena 1, la XNS.

Întrebată și din ce câștigă cei mai mulți bani, aceasta a răspuns, fără ascunzișuri: „din concerte, din publicitate și din televiziune”.

„De la voi. Iau mulți bani de la Antena 1. Voi mă plătiți bine. D-aia stau aici de 10 ani. Am contract cu voi pe viață. Nu plec de aici!”, a mai glumit cântăreața.

Cum fac bani împreună Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Ce au în comun cele două

Conform fanatik.ro, Andreea Bălan și Andreea Antonescu au mai multe companii pe care le dețin și le administrează. Cele două au fiecare câte două firme, iar împreună o dețin pe a treia. Andre Music Show este business-ul comun al celor două, înființat în 2019, când trupa Andre s-au reunit.

Pe lângă această afacere, Andreea Bălan deține alte două SRL-uri. Este vorba despre Andreea Bălan SRL și Ella Maya Music. Potrivit sursei citate, în 2021, cele două business-uri a înregistrat cifre mai bune cu minimum 30% față de anul trecut, semn că Andreea Bălan a fost productivă în acest an.

Se pare că cifra de afaceri a primei firme a artistei a fost de aproape 950.000 de lei, în vreme ce a doua a reușit să depășească 200.000 de lei. În privința profiturilor, prima firmă a obținut aproximativ 300.000 de lei, iar cea de-a doua, peste 115.000 de lei. Din 2007 până în 2021, anul 2021 a fost cel mai productiv pentru Andreea Bălan în ceea ce privește profitul primul său SRL.

Și Andreea Antonescu deține două SRL-uri. Ea a înființat firmele Deea.R Music și Deea.R Promotion, ambele cu profituri negative în 2021. Prima a avut pierderi de peste 32.000 lei, cu toate că a avut o cifră de afaceri de 86.000 de lei. A doua firmă a întregistrat o pierdere de aproximativ 1.000 lei.

Nelu Cortea, invitat în episodul nou Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express ▶ Vezi în AntenaPLAY