Andreea Bălan, un nou mesaj cu subînțeles pentru George Burcea, în plin divorț: "Am crezut în basme"

Fanii au reacționat imediat și i-au transmis talentatei artiste numeroase mesaje de încurajare, pentru a o face pe aceasta să depășească mai ușor perioada neagră prin care trece, din punct de vedere sentimental.

"Doamne... Abia aștept să te văd! Sunt sigură că va fi o piesă sensibilă! / Ești minunată, unică, puternică, și orice faci ne impresionezi și suntem mândri de tine! / Aștept din suflet videoclipul! All the best for you! 💐♥️♥️♥️♥️♥️😍😊 / Continua sa crezi!!! Basmele exista atunci cand intalnesti Oamenii potriviti ❤️", acestea au fost doar cateva dintre comentariile pe care le-a primit Andreea.