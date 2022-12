Îndrăgita jurată de la Te cunosc de undeva!, marca Antena 1, a fost prezentă la un concert, la Sala Palatului, iar pe aceeași scenă s-a aflat și artista Iuliana Beregoi. Cu toate acestea, fiicele Andreei Bălan au făcut deliciul spectatorilor.

Andreea Bălan și-a adus fetițele, pentru prima oară, pe scenă. Cum au reacționat fiicele sale în fața publicului

Andreea Bălan este o mamă dedicată, asigurându-se că celor două fetițe ale sale, din fosta căsnicie, nu le lipsește nimic. Fanii s-au obișnuit să vadă cum le răsfață de fiecare dată pe Ella și Clara, iar de data asta artista a vrut să le facă o surpriză fiicelor sale.

De curând, Andreea Bălan a fost invitată pe scena de la Sala Palatului, la un concert susținut de Iuliana Beregoi. Vedeta Antena 1 nu a urcat singură pe scenă, ci însoțită de Ella și Clara. Cele două fetițe au fost parcă desprinse din povești, pentru că au purtat rochițe roșii cu gulerașe albe.

Andreea Bălan a cântat pe scenă câteva melodii în ton cu sărbătorile, care au făcut și încă fac furori printre fani, Noapte de vis (Moșule, ce tânăr ești) și Fantezia de iarnă. Sala a fost una plină de spectatori, care au aplaudat și fredonat versurile hiturilor.

La un moment dat, Andreea Bălan își cheamă fetițele pe scenă, fără să le scape din priviri. În spatele scenei, înainte de a fi pentru prima dată în fața publicului, mama lor le-a încurajat, mai ales că fiica cea mare, Ella, a avut emoții, pe când cea mică nu.

Jurata de la Te cunosc de undeva! a transpus momentul emoționant într-un vlog pe canalul ei de YouTube, postând o mică parte și pe pagina sa de Instagram.

„Cu multe emotii si dragoste am urcat pe scena prima oara cu Ella si Clara in concertul @iulianaberegoiofficial de la Sala Palatului”, a scris Andreea Bălan în dreptul filmulețului, pe rețeaua socială.

„Toate trei sunteți cele mai superbe❤️ Sigur fetițele, mai ales Ella, vor fi artiste deosebite! 💫”, „Ella și Clara, au fost minunate pe scena!!!!!”, „Am văzut vlogul și am adorat acel moment când Clara și Ella au fost pe scena cel mai frumos moment ❤️❤️❤️”, au fost câteva dintre comentariile postate de fani, în mediul online.

Andreea Bălan, în vârstă de 38 de ani, își crește singură cele două fetițe, după divorțul de George Burcea.

„Ele mereu mă întreabă când vin acasă ce le-am adus. Clara, mai ales, îmi zice 'ce-ai adus azi?'. Ieri (n.r. – luni) le-am adus medicamente, pentru că sunt răcite, zilele acestea stau acasă, nu le-am dus la grădi, dar în general le aduc ceva mic, simbolic.

Așa făcea și mama mea cu mine. Când venea de la serviciu îmi aducea ceva. Fie că este o bomboană, nu contează, să știe ele că le aduc ceva în oraș. În mașină am tot timpul ceva: bomboane sau bănuți de ciocolată.

Dacă se întâmplă să nu am timp să le iau, am în casă un dulap unde am turtă dulce și mă fofilesc cumva, mă duc la sertare, iau turtă dulce și le zic că le-am adus ceva”, a povestit artista, într-un interviu, scrie Libertatea.

