Andreea Bălan și-a dus fiicele la tenis alături de Victor Cornea. Cum și-a surprins artista iubitul în compania micuțelor sale

Andreea Bălan le-a făcut cunoștință fiicelor sale cu iubitul ei, tenismneul Victor Cornea. La scurt timp, fetele au intrat pe terenul de tenis alături de noul partener al mamei lor.

Andreea Bălan este extrem de fericită și împlinită ca mamă a două fete minunate și ca iubită a unui sportiv în plină ascensiune. Recent, Andreea Bălan a publicat imagini de pe terenul de tenis în care apar Ella, Clara și Victor Cornea.

Dacă în umă cu o lună, când a recunoscut public că formează un cuplu cu Victor Cornea, Andreea Bălan spunea că fetele nu îl cuoscuseră încă pe iubitul său, situația a evoluat. Micuțele Ella și Clara nu numai că l-au cunoscut pe Victor Cornea acum, dar îl și admiră pentru talentul lui la tenis și chiar au învățat și ele să practice acest sport.

Andreea Bălan a publicat pe contul ei de Instagram imagini în care Victor Cornea joacă tenis cu fiica ei cea mare, care se descură de minune.

Într-o altă imagine Ella apare privindu-l pe Victor Cornea în timpul unui meci și mai apoi bucurându-se de victoria iubitului mamei ei.

Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea

Andreea Bălan a ales să facă public în mod oficial faptul că iubește și este iubită, în ziua în care a împlinit 39 de ani.

Artista a povestit că a fost răbdătoare și după 2 ani în care nu a avut nicio relație, ea a reușit să întâlnească un bărbat potrivit pentru ea. Andreea Bălan l-a admirat încă de cum l-a cunoscut pe tenismen, datorită performanțelor sale. Artista a spus că l-a atras la tenisment faptul că este disciplinat, puternic, muncitor și matur. Victor Cornea are 29 de ani și în prezent ocupă locul 83 la dublu în clasamentul ATP. Este în plină ascensiune și își dorește să ajungă anul acesta în top 10.

„În ultimii doi ani am așteptat, am avut răbdare și am lucrat foate mult cu mine și a venit la momentul potrivit, când m-am calibrat. S-au aliniat astrele. Suntem amândoi treziți spiritual și spiritualitatea ne-a legat cumva. Și discuțiile despre spiritulitate. Pe mine m-a atras foarte mult munca, disciplina. Am fost foarte imresionată de trofeele lui. Pentru mine limbajul iubirii este admirația. Îl admir pentru toată munca depusă. Este în ascensiune. Sunt cea mai mare susținătoare a lui, sunt majoreta lui”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.

Andreea Bălan îl însoțește pe Victor Cornea în turneele de tenis din străinătate și spune că aceste plecări sunt ca o vacanță pentru ea.

Artista a ținut să precizeze că relația ei cu părinții tenismenului este una foarte bună.

„Ce vreau să clarific! Părinții lui mă acceptă și mă iubesc foarte mult. A apărut un articol unde scria că părinții lui nu m-ar accepta. Nu este adevărat! Părinții lui mă acceptă. Am fost acasă la el, la Sibiu și ne înțelegem minunat. Sunt niște oameni extraordinari”, a spus Andreea Bălan.