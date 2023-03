Andreea Bănică a vorbit despre o mare durere din viața ei, mai puțin știută de către fani. Ce declarații a făcut cântăreața

Andreea Bănică a povestit, într-un interviu pentru Fanatik, despre marea dramă a vieții ei. Ea a mărturisit că a avut un tată alcoolic și violent, care a abuzat-o atât pe ea, cât și pe mama ei. Iată care e cel mai mare regret al cântăreței în legătură cu părintele ei. A recunoscut abia acum!

Ce a mărturisit Andreea Bănică despre acea perioadă din copilărie

Andreea Bănică a mărturisit că tatăl ei le făcea să sufere cumplit, potrivit declarațiilor pentru Fanatik. Ea a divulgat că abia la vârsta de 19 ani a reușit să își părăsească căminul, găsind consolarea în brațele lui Lucian Mitrea, soțul său:

„Când am împlinit 19 ani, atunci a fost ultimul scandal între noi, am zis că plec de acasă, că nu mai stau să suport abuzurile lui şi mi-am impus ca eu să nu ajung vreodată aşa, să stau ca mama mea şi să accept tot din partea unui soţ, mai ales să fie violent cu copiii mei, asta în niciun caz. Acela a fost momentul când am zis: <<Gata, este finalul, plec de acasă şi să se descurce amândoi>>”, a mărturisit Andreea Bănică, în exclusivitate, pentru sursa menționată mai sus.

Deși atunci a considerat că e cea mai bună soluție, blondina a mărturisit acum pentru Fanatik că, nu de puține ori, o încearcă regretele când se gândește la tatăl ei. Întrebată despre cum a reușit să treacă peste perioada dificilă și traumele care i-au rămas după, cântăreața a povestit că doar ambiția de a ajunge o femeie independentă și de a avea o familie frumoasă au îmbărbătat-o:

„În primul rând, m-a ambiţionat faptul că am vrut să fiu o femeie independentă, pentru că am văzut în familie o mamă care nu avea curaj să se impună şi să pună piciorul în prag. Părinţii mei nu au avut o viaţă prea uşoară împreună, probabil că s-au iubit la început, după care tata a început să bea şi nu a mai fost cum trebuia să fie, iar mama mea nu avea curaj, nu neapărat să divorţeze, dar să se impună, să pună piciorul în prag, să ia atitudine. Eu mi-am promis că nu voi ajunge aşa, voi fi o femeie independentă, voi avea avea o familie frumoasă, nicidecum cu un soţ violent vreodată. Asta m-a făcut să mă ambiţionez şi să ajung unde sunt astăzi.”, a mărturisit Andreea Bănică, citată de Fanatik.

Care e cel mai mare regret al Andreei Bănică în legătură cu tatăl ei: „Eram mult prea mică”

Andreea Bănică recunoaște că nu i-a fost ușor să trăiască cu ideea că nu a făcut ceva ca să își salveze tatăl și că a ales să fugă. Însă, tot ea recunoaște că era mult prea mică ca să poate avea influență asupra situației:

„Mama mea poate că nici nu mi-a mai spus mai departe ce se întâmpla între ei doi. Eu am putut să fug, practic să evadez. Da, am regretat mult, dar nu aveam ce să fac, pentru că eram mult prea mică, fără putere, posibilităţi de niciun fel, am plecat şi practic am luat-o de la capăt. Acasă m-am mai întors doar în vizită, dar în vizită nu se întâmpla ce se întâmpla când stăteam non-stop acasă.”, a mărturisit Andreea Bănică, potrivit sursei citate mai sus.

Blondina susține că îi este extrem de recunoscătoare soțului ei, Lucian Mitrea, pentru că a stat lângă ea indiferent de situație și că a susținut-o din toate punctele de vedere:

„Nu ştiu dacă zilnic, dar mai tot timpul îi spun şi el ştie că îi sunt recunoscătoare. Noi vorbim des despre toate lucrurile astea şi tot ce s-a întâmplat, de amintirile noastre, de cum venea la Eforie şi cum mă găsea, eram în şosete şi pantalonii băgaţi în şosete, îmbrăcată gros, cu halat pe mine, de multe ori aşa ne întâlneam. Amintirile astea le avem împreună şi ştie foarte bine că îi sunt recunoscătoare pentru faptul că a stat lângă mine si m-a susţinut din toate punctele de vedere.”, a mai adăugat Andreea Bănică, citată de Fanatik.

