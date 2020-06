Cuplul Andreea Bănică și Lucian Mitrea încă rezistă! Iată câți ani de căsnicie au împlinit! Pentru cântăreață ziua a fost specială din încă un motiv: ”O să o țin minte toată viața”

Pentru Andreea Bănică, ziua de 21 iunie, nu este doar cea mai lungă zi din an în care se bucură din plin de razele solare, ci este și ziua în care s-au petrecut trei evenimente speciale.

„Anul acesta implinim 23 de ani de relatie si, astazi, 12 de la nunta. ❤️Putini oameni mai stiu acum, dar noi ne-am casatorit chiar de ziua mea. Mi-am dorit sa fie o zi speciala, sa o tin minte toata viata ca pe cea mai frumoasa aniversare. 🎂👰 I-a convenit si lui Lucian, ca scapa cu un singur cadou. 🤣 Dupa nunta a venit imediat si Sofa, peste ceva ani si Noah, dar cand ma uit la poze retraiesc asa intens ziua aia, de parca ar fi fost ieri. Ma bucur ca am reusit sa avem o relatie asa lunga si frumoasa, ca am fost binecuvantati ca iubirea noastra sa dea roade si ca am mers prin viata impreuna inca de la inceputuri... Sunt indragostita si acum de #AcelasiIubit de la Eforie, care mi-a furat un sarut pe faleza cand eram pustoaica... ❤️”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare astăzi.

