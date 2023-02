Andreea Ibacka, momente de cumpănă în trecut. A fost operată după un diagnostic grav: „Am avut noroc”

Andreea Ibacka este una dintre cele mai urmărite și apreciate artiste de la noi din țară. Actrița care este și prezentatorea emisiunii Happy Café, de la Happy Channel, este mereu cu zâmbetul pe buze, însă puțină lume știe că, de-a lungul timpului, ea a trecut și prin momente de cumpănă. În urma unui control regulat pe care îl făcea, Andreea a descoperit o serie de probleme.

Andreea Ibacka, operată după ce medicii au suspectat-o de cancer la sân. Cum a aflat: „Eu am ajuns de la un control de rutină direct la RMN, mamografie, mai multe investigații”

Andreea Ibacka a povestit în cadrul unui interviu pentru Unica despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Prezentatoarea emisiunii Happy Cafe a mărturisit că în urmă cu șase ani a primit un diagnostic grav de care se sperie orice om. Vedeta a primit din oartea medicilor vestea că ar fi suspectă de cancer la sân. Cel mai greu în acele momente a fost să le spună părinților ei despre perioada prin care trece.

Citește și: Cum arăta Andreea Ibacka în copilărie. Imagini de colecție cu micuța cu chip de păpușă: „Ce vremuri sălbatice”

„De-a lungul anilor am avut și noi probleme și unele chiar mari. Asta a fost una din pietrele de hotar. S-a întâmplat în 2017, n-am vorbit despre asta la momentul respectiv, pentru că nu-mi doream compasiunea nimănui, deși sunt convinsă că dacă spuneam atunci eram pe prima pagină. Nu mi-am propus niciodată să ies în față. Șocul și povara au fost așa de mari încât nu m-am gândit la nimic altceva, la publicitate și așa mai departe. Mi-a fost foarte greu să îmi anunț părinții la vremea respectivă. Bine, era doar o suspiciune, dar o suspiciune destul de mare. Mi-era foarte frică de reacția lor, de șocul pe care l-ar putea suferi și am amânat foarte mult”, a declarat Andreea Ibaka pentru Unica.

Însă de la o suspiciune, au urmat mai multe seturi de analize și o operație.

„Eu am ajuns de la un control de rutină direct la RMN, mamografie, mai multe investigații, cei mai buni specialiști din țară. Am avut noroc iarăși că am ajuns la persoanele potrivite și la programare de urgență la operație. Au trecut vreo trei săptămâni de când am aflat până când s-a întâmplat operația propriu-zisă, dar eu eram așa nerăbdătoare că m-aș fi dus în ziua respectivă, doar să scap de gândurile astea pe care le aveam”, a mai declarat Andreea.

Cum și-a protejat Andreea Ibacka apropiații în acea perioadă

De teamă că va fi un un șoc mult prea mare pentru ei, Andreea le-a spus cu doar o zi înainte de operație prin ce trece.

Citește și: Namiko, fiica Andreei Ibacka a împlinit 4 ani. Cum arată acum fiica actriței: „Îmi iese inima din piept de bucurie și emoție”

„Cred că le-am spus cu o zi și jumătate înainte de operație, pentru că a existat și o operație care a infirmat suspiciunea”, a mai povestit, Andreea Ibacka la FRESH by UNICA.

Într-o notă pozitivă, deși a trecut printr-un șoc la vremea respectivă, Andreea Ibacka a spus că se simte norocoasă că nu a trecut prin ceva mai grav.

„Eu sunt un caz fericit, nu vreau să mă vait, că vai ce greu mi-a fost la vremea respectivă. Da, sigur că am suferit un șoc, dar faptul că operația a infirmat temerile și practic nu aveam o tumoră malignă mă face o mare norocoasă”, a mai declarat Andreea Ibacka.

Podcastito Express îți aduce noi dezvăluiri din America Express | Drumul Aurului. Vezi episoadele noi exclusiv în AntenaPLAY.