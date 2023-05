Nu a venit singură, ci a însoțit-o și fratele său vitreg, Radu, fiul lui Ștefan Bănică. Cei doi au strălucit pe scenă, la evenimentul organizat de celebra prezentatoare TV, iar emoțiile au fost la cote maxime!

Andreea Marin, cu ochii în lacrimi. Ce a spus despre relația fiicei sale, Violeta, cu Radu, băiatul lui Ștefan Bănică

Fosta Zână a Surprizelor a organizat unul dintre cele mai importante evenimente ale sale, la care au luat parte numeroși voluntari, dar și nume cunoscute care au pus umărul, pro bono, în a sprijini gala Andreei Marin. Fiica sa, Violeta, în vârstă de 15 ani, a urcat pe scenă, într-o rochie roșie, iar apariția ei a emoționat o sală întreagă. Cea mai emoționată însă a fost chiar mama ei, care a privit totul de la distanță. Cel care a însoțit-o a fost nimeni altul decât fratele său, Radu Ștefan Bănică.

„Am avut o mare bucurie profesională ca producător, dar și pe cea din suflet, ca mamă. Când fiica mea, Violeta, a pășit pe scenă alături de fratele ei, Radu Ștefan, inima mea a bătut cu putere și mi-a fost tare greu să-mi ascund lacrimile.

Ei sunt ca două picături de apă și îi iubesc nespus și sunt atât de mândră de relația lor. De faptul că sunt doi tineri educați, cu bun simț, cu pasiuni frumoase și empatie, amândoi au făcut voluntariat pentru această gală.

Violeta și Radu Ștefan, fratele ei, au fost superbi împreună. Și este o premieră pentru această gală să urce un cuplu pe scenă, alături de un alt cuplu, mama în scaun rulant, cu fiul ei”, a precizat Andreea Marin, într-un interviu acordat pentru Ciao.ro.

Ce discurs special a ținut Violeta în cadrul evenimentului organizat de mama sa

„Mă bucur să fiu aici, că pot fi parte din acest proiect. Sunt voluntar și pe lângă acest lucru, mai fac voluntariat în mai multe centre. De exemplu, fac voluntariat într-un centru de reabilitate pentru adolescenți. E o pasiunea de a mea și, sincer, mă bucur să văd atâția oameni care se adună pentru o cauză atât de nobilă.

Mama mi-a arătat centrul și am început să merg în fiecare săptămână. La început mi s-a părut un chin. După am realizat că nu-mi dădeam interesul, nu vorbeam cu oamenii de acolo. În momentul în care mi s-a deschis și le-am aflat poveștile, mi s-a schimbat viața. Am început să merg duminica la biserică.

E extraordinar ce poate face credința în viața unui om. Mi-a dat speranță, mi-a luat frica de a încerca lucruri noi, mi-a dat abilitatea de a fi cea mai bună variantă a mea și mă bucur atât de tare că am descoperit această parte”, a dezvăluit adolescenta pentru Antena Stars.

Fiica Andreei Marin nu vrea să facă televiziune, ci mai degrabă să se îndrepte spre actorie sau să dea la Drept, dar momentan are opțiuni de unde alege.

„În doi ani îi pleacă puiul de acasă, ceea ce mă întristează foarte tare. Dar e momentul, trebuie să-mi descopăr viața, să văd ce pot să fac și să mă distrez. (...) Mama este o persoană foarte rațională, este foarte logică.

Îmi permite să fac lucruri cu o anumită limită și mi se pare normal. Apreciez faptul că avem o relație atât de apropiată și că vorbim despre toate lucrurile care ar putea să mă deranjeze. Mi se pare că e o mamă foarte bună. Întotdeauna îi spun orice. Normal că e prietena mea, suntem una și aceeași”, a mai zis ea pentru Antena Stars.

