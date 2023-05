Violeta, fiica Andreei Marin, discurs sub ochii emoționați ai mamei. Tânăra a oferit un interviu rar: ”Mi s-a schimbat viața”

Violeta s-a transformat într-o tânără superbă. Fiica Andreei Marin a participat la un eveniment organizat chiar de prezentatoarea TV și a ținut un discurs, pe care mama ei l-a ascultat cu multă mândrie.

Interviu rar cu Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică

Violeta Bănică a acordat un interviu pentru Antena Stars, în care a vorbit despre pasiunile sale și relația cu Andreea Marin.

”Mă bucur să fiu aici, că pot fi parte din acest proiect. Sunt voluntar și pe lângă acest lucru, mai fac voluntariat în mai multe centre. De exemplu, fac voluntariat într-un centru de reabilitate pentru adolescenți. E o pasiunea de a mea și, sincer, mă bucur să văd atâția oameni care se adună pentru o cauză atât de nobilă.

Mama mi-a arătat centrul și am început să merg în fiecare săptămână. La început mi s-a părut un chin. După am realizat că nu-mi dădeam interesul, nu vorbeam cu oamenii de acolo. În momentul în care mi s-a deschis și le-am aflat poveștile, mi s-a schimbat viața. Am început să merg duminica la biserică.”, a zis Violeta.

Aceasta spune că experiențele tinerilor alături de care lucrează au făcut-o să se apropie de Dumnezeu: ”E extraordinar ce poate face credința în viața unui om. Mi-a dat speranță, mi-a luat frica de a încerca lucruri noi, mi-a dat abilitatea de a fi cea mai bună variantă a mea și mă bucur atât de tare că am descoperit această parte”.

Violeta Bănică a afirmat că îi este frică de eșec și că i-ar plăcea să fie în lumina reflectoarelor, ”doar că pe lucruri care sunt pe meritul meu”: ”Momentan mă îndrept spre drept sau actorie. Am mai multe pasiuni și încerc să descopăr ce îmi place cel mai mult. La fel și cu universitatea, e un proces complicat. Ne gândim în America, Europa, mai aproape de casă, mai departe”.

Despre relația cu Andreea Marin, frumoasa Violeta a avut numai cuvinte de laudă.

”În doi ani îi pleacă puiul de acasă, ceea ce mă întristează foarte tare. Dar e momentul, trebuie să-mi descopăr viața, să văd ce pot să fac și să mă distrez. (...) Mama este o persoană foarte rațională, este foarte logică. Îmi permite să fac lucruri cu o anumită limită și mi se pare normal. Apreciez faptul că avem o relație atât de apropiată și că vorbim despre toate lucrurile care ar putea să mă deranjeze. Mi se pare că e o mamă foarte bună. Întotdeauna îi spun orice. Normal că e prietena mea, suntem una și aceeași”, a zis tânăra pentru Antena Stars.

