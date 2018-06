Andreea Marin, în lacrimi! Și-a scos peruca, s-a demachiat în fața celor prezenți și nu s-a putut abține: ”Nu țin minte în  25 de ani de televiziune...”

Andreea Marin a trecut prin momente delicate în ultimele zile, iar totul a atins apogeul astăzi, când în urmă cu câteva ore, vedeta TV a avut o discuție mai mult decât emoționantă cu o tânără bolnavă.

Andreea Marin a fost astăzi gazda unui eveniment medical, prin care a fost prezentat cel mai performant aparat mamograf din România, cu o rată mica de radiații și nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când ea și pacienta respectivă au renunțat la machiaj și la peruci.

”Am văzut în față noastră, eu și Raluca, o tânăra aleasă din public, o mare de camere de luat vederi, iar în spatele lor o mulțime de jurnaliști cu experiență, ce au văzut multe prin ochiul aparatelor de filmat în ani de experiență, și totuși, acum aveau ochii în lacrimi. Raluca a venit lângă mine. I-am propus un mic joc: să aleagă din fața noastră, din câteva obiecte de uz feminin, ce își dorește. Să mă privească în ochi, ca și când aș fi oglinda ei, și să folosească, așa cum ar face asta în mod normal, ceea ce alege. Iar eu i-am promis că o voi urmă întocmai, privind-o în ochi, căci ea va fi pentru mine oglinda mea. A ales șervețele pentru demachiere. Și a început, încet, gest după gest, să renunțe la machiajul așezat armonios pe chipul ei frumos. Am urmat-o. Nu țin minte, în 25 de ani de când fac televiziune, să mă fi demachiat vreodată în față tuturor, pur și simplu din cochetărie feminină, deși în fotografii nu am avut niciodată o problema cu asta.

Raluca, însă, a făcut totul să fie atât de firesc! Am întrebat-o de ce a ales asta. Și a răspuns: „pentru că trebuie să ne simțim frumoase, iubite și puternice, și fără masca!”. Ce mesaj puternic, inspirațional și curajos, într-o lume în care nu ne mai întâlnim noi între noi, ci doar măștile noastre. Dar asta nu a fost tot! Punctul culminant abia avea să urmeze. Eu i-am propus să schimbăm rolurile, să urmeze ea, acum, gestul meu. Și a făcut-o. Cu curaj. Cu asumare. Mi-am dat perucă jos. De aproape, doar, mi-am dat seama că și ea purta perucă. Dar n-am știut ce se ascunde sub ea. Fotografiile vorbesc de la sine. Momentul acela a fost dincolo de cuvinte! Și peste puțin timp, voi pune aici și mărturia video, pentru că fotografiile nu spun destul de mult. Câtă emoție și câte lacrimi s-au adunat in acea încăpere azi, e imposibil de zugrăvit aici. Dar mesajul e clar: mergeți la timp la medic. Dați-vă șansa de a trăi frumos și demn, alături de cei dragi! Mergeți la un control, chiar dacă veți afla pur și simplu că sunteți bine. Pe Raluca, a trimis-o la doctor o simplă tuse, care se încăpățâna să mai treacă. Pentru că, de fapt, un cancer agresiv purta o masca ce părea de trecut cu vederea. Raluca e o pildă.”, a scris ea în dreptul unor imagini surprinse în cadrul evenimentului, în care se poate vedea cum Zâna își poate stăpâni cu greu lacrimile.

De asemenea, ea a venit și la ”Totul pentru dragoste”, unde a vorbit despre ceea ce a trăit la acel eveniment, dar și despre importanța unui control medical făcut la timp.