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Andreea Popescu a făcut cunoștință cu iubita lui Rareș Cojoc. Ce spune despre întâlnirea cu actuala parteneră a fostului ei soț

În cele 7 luni de la divorț, Andreea Popescu a trăit un amalgam de sentimente și de schimbări. Acum, fosta soție a lui Rareș Cojoc a dezvăluit cum se înțelege în prezent cu tatăl copiilor ei și cum a fost prima întâlnire a sa cu partenera fostului soț.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 11:28 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 11:28
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Într-un interviu pentru Antena Stars, Andreea Popescu a dezvăluit că a făcut cunoștință cu actuala iubită a fostului soț. De asemenea, fosta dansatoare a Deliei, a povestit cum au fost cele 7 luni de la divorț pentru ea.

Andreea Popescu a declarat că în prezent este în relații bune cu Rareș Cojoc. Mai mult, de dragul copiilor, fosta dansatoare a Deliei a cunoscut-o și pe iubita fostului soț.

„Poate exista o prietenie, poți să accepți la scurt timp după divorț și partenera fostului soț, să poți să comunici, să ai o relație de amiciție cu ea. După divorț am simțit de multe ori să fiu rea și nu am putut. Aveam și motive, dar pe moment mă înfuriam și mă gândeam să-l las pe Dumnezeu sa facă dreptate, iar eu trebuie să mă lupt cu mine. Trebuie să accept partea bună.

Andreea Popescu a recunoscut că în cele 7 luni de la a avut multe momente tensionate cu Rareș, însă acum lucrurile s-au stabilizat.

„Au fost momente în care credeam că nu se mai termină, dar acum sunt bine. Am avut momente grele cu Rareș în aceste 7 luni de divorț. Am avut momente tensionate, discuții, reproșuri, dar lucrurile s-au așezat și am o relație faină cu Rareș acum. Suntem prieteni, ne înțelegem bine, suntem acolo unul pentru celălalt”, a mai spus Andreea Popescu.

Fosta soție a lui Rareș Cojoc a mărturisit că timpul le-a așezat pe toate. Chiar dacă la început avea momente în care simțea să fie rea, a trecut peste ele. Andreea Popescu a precizat că au fost perioade în care nu s-a putut bucura pentru Rareș pe plan personal, însă pe plan profesional s-a bucurat tot timpul pentru reușitele lui.

„A trebuit să înțeleg că acesta e cursul firesc”. Cum a fost prima întâlnire dintre Andreea Popescu și iubita lui Rareș Cojoc

„A trebuit să înțeleg că acesta e cursul firesc. Mă refer la schimbările din viața lui. S-au întâmplat multe lucruri în 6 luni. Noi din mers am învățat cum să le așezăm. N-avem ce să facem, trebuie să fim uniți pentru copii. Dar nu intervin în situația lui, nu deranjez, nu complic situația, sunt decentă și înțelegătoare”, a declarat Andreea Popescu.

Fosta soție a lui Rareș Cojoc a dat câteva detalii despre întâlnirea ei cu actuala lui parteneră, Claudia Dumitru.

„Am fost deschisă să cunosc partenera, să vorbesc cu ea. A fost foarte bine (n.r. prima întâlnire cu iubita lui Rareș). Pentru copii, pentru armonie. Sunt o persoană capabilă să lase foarte mult de la ea, să fiu înțelegătoare și să mă pun în situația persoanei respective”, a mai spus Andreea Popescu.

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