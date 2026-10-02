Andreea Popescu, o nouă schimbare după divorțul de Rareș Cojoc. Unde se mută după ce a lăsat în urmă penthouse-ul conjugal

Andreea Popescu se mută în casă nouă! Influencerița a bifat o nouă reușită după divorțul de Rareș Cojoc și și-a cumpărat propriul penthouse. Aceasta urmează să înceapă amenajarea casei și este nerăbdătoare să se mute acolo alături de cei trei copii ai ei. Iată cum arată noua locuință!

Viața Andreei Popescu s-a schimbat radical în ultimele luni. Vedeta a divorțat de Rareș Cojoc, a plecat din penthouse-ul în care a locuit alături de el și s-a mutat într-un apartament închiriat, însă acum lucrurile par să se așeze în viața ei.

Andreea Popescu și-a cumpărat un penthouse

Andreea Popescu a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că și-a cumpărat un penthouse și a făcut publice primele imagini cu locuința. După câteva luni în care a locuit într-un apartament prea mic pentru nevoile familiei sale, influencerița este bucuroasă că va avea, în sfârșit, un apartament cu patru dormitoare, astfel încât fiecare copil, dar și ea, să aibă propria cameră.

Apartamentul este dotat cu o bucătărie luminoasă, un living spațios și o terasă mare, unde va putea să se bucure de relaxare în aer liber. Locuința este nouă și are câteva elemente de mobilier, dar urmează să fie amenajată.

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Andreea Popescu urmează să înceapă acest proiect în curând și este nerăbdătoare să transforme penthouse-ul în locul pe care îl va numi acasă și unde va locui alături de cei trei copii ai săi.

Ce a declarat Andreea Popescu despre noua locuință

Andreea Popescu a făcut o declarație emoționantă pe rețelele de socializare și a exprimat cât de bucuroasă este că a reușit să își cumpere penthouse-ul propriu. Influencerița s-a bucurat de susținerea fanilor și a primit sute de mesaje de felicitare.

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Influencerița a părăsit penthouse-ul lui Rareș Cojoc

Andreea Popescu a locuit într-un penthouse de peste 2 milioane de euro în perioada căsătoriei cu Rareș Cojoc. După divorțul de celebrul dansator, influencerița a părăsit locuința și a închiriat un apartament cu trei camere, situat într-un bloc dintr-o zonă exclusivistă a Capitalei.

Vedeta și Rareș Cojoc au stabilit ca cei mici să petreacă o săptămână la mama lor și o săptămână la tatăl lor, prin rotație. Așadar, Andreea Popescu a avut nevoie de o locuință mai mare pentru a avea suficient spațiu pentru cei trei copii.

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