De ce a fost criticată Andreea Popescu atunci când a vorbit despre biserică. Momentul în care a pierdut susținerea unor colegi

Andreea Popescu a povestit despre primul moment în care a început să primească critici în mediul online. Fosta dansatoare a Deliei a mărturisit că în momentul în care și-a expus apropierea față de biserică, a avut parte de multe dezaprobări.

Întrebată la podcastul Oprim hate-ul din online când a primit pentru prima dată hate pe rețelele sociale, Andreea Popescu a vorbit despre momentul în care s-a apropiat de biserică, după un moment tragic din viața ei, pierderea unui părinte.

Andreea Popescu a mărturisit că în momentul în care a vorbit în online despre felul în care a ajutat-o credința, fosta soție a lui Rareș Cojoc a avut parte de mesaje de dezaprobare, atât de la fani, cât și de la colegi de breaslă. Mulți i-au spus că această credință se simte, nu se expune și au încetat să o mai urmărească.

Citește și: Andreea Popescu a făcut cunoștință cu iubita lui Rareș Cojoc. Ce spune despre întâlnirea cu actuala parteneră a fostului ei soț

De ce a fost criticată Andreea Popescu atunci când a vorbit despre biserică. Momentul în care a pierdut susținerea unor persoane publice

Articolul continuă după reclamă

„Cred că atunci când am început să postesc despre biserică, am avut o perioadă în care eram activă în zona aceasta, pentru că și transformarea mea a venit în urma decesului tatălui meu și eram foarte dornică să vorbesc și să spun tuturor cât bine mi-a făcut Dumnezeu și ce schimbări mi-a adus în viață.

Și eram destul de activă și așa am pierdut nu numai oameni care mă urmăreau, dar și persoane publice cu care am vorbit în privat și au judecat că m-am expus și am vorbit despre credință și am pierdut oameni din toate domeniile. Și hate am primit. Vorbesc despre ortodoxia mea pe care o cunosc și am studiat-o”, a spus Andreea Popescu în cadrul podcastului Oprim hate-ul din online.

Citește și: Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Dan Alexa după dezvăluirile care au provocat reacții. „Mi-am luat o piatră de pe inimă”