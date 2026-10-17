Penthouse-ul Andreei Popescu începe să prindă contur. Cum arată noua locuință, după ce a sosit prima parte a mobilierului

Casa Andreei Popescu a început să prindă contur. O parte din mobilier a fost adus, iar influencerițe știe cum va arăta atât camera ei, cât și dormitoarele copiilor. Bruneta vrea să îi facă pe plac fiului ei, așa că se va asigura că Ioachim va avea un acvariu și un terariu.

Copiii Andreei Popescu și ai lui Rareș Cojoc au fost extrem de încântați atunci când au văzut noua casă a influenceriței. Andreea Popescu a început amenajarea, iar casa începe să prindă, ușor-ușor, contur.

Casa Andreei Popescu începe să prindă contur

Andreea Popescu a făcut un tur al casei pentru care a început amenjarea. Influencerița a povestit că au sosit televizorul și canapeaua din living și că urmează să vină și perdelele și draperiile, care vor întregi imaginea.

Andreea Popescu vrea să pună și niște covoare în living, iar în dormitorul ei vrea să aducă o masă de machiaj. Și din dormitorul ei lipsesc, momentan, perdelele și draperiile, iar influencerița vrea să facă și o încadrare cu plinte în jurul tăbliei patului.

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Influencerița vrea să păstreze mobila în dormitorul lui Ioachim

Andreea Popescu vrea să păstreze mobila în dormitorul lui Ioachim, acolo unde va fi pus tapet. Influencerița vrea să îi aducă și un acvariu și un terariu.

Pentru camera Anastasiei vrea să facă polițe cu lumini și să pună tapet. Andreea Popescu spune că probabil fiul cel mic va dormi în aceeași cameră cu Ioachim sau în dormitorul ei.

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