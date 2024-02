Andreea Raicu a renunțat la sutien și a pozat provocator. Cum au reacționat urmăritorii

Andreea Raicu a postat pe rețelele de socializare două imagini care au stârnit imaginația urmăritorilor. Fără sutien și întinsă pe o canapea cu lenjerie albă, singurul accesoriu de pe trupul dezgolit al vedetei a fost doar un colier. Iată fotografiile care fac furori pe internet!

Andreea Raicu este una dintre cele mai îndrăgite și longevive vedete de la noi din țară. Aparițiile sale pe micile ecrane și în mediul online au fost întotdeauna o încântare pentru publicul din România. De Ziua Îndrăgostiților, Andreea Raicu le-a făcut urmăritorilor de pe rețelele de socializare o surpriză de proporții și a pozat fără sutien, dintr-un unghi extrem de sexy.

Andreea Raicu s-a fotografiat fără sutien

Andreea Raicu a proftat de Ziua Îndrăgostiților și a distribuit pe contul personal de Instagram două fotografii extrem de provocatoare pentru a le reaminti tuturor că iubirea de sine este cea mai importantă.

„Ziua Îndrăgostiților este de cele mai multe ori asociată cu dragostea romantică, dar este și ocazia perfecta de a sărbători cea mai importantă relație din viața ta - cea pe care o avem cu noi înșine.

Atât în perioadele în care am fost într-o relație, cât și cele în care am fost singură, am înțeles rolul profund al iubirii de sine și al autonomizării. Acestea sunt fundația pe care poți construi orice. Cu cât sunt mai solide, cu atât construcția va fi mai stabilă și mai durabilă.

Te invit să îți scrii o scrisoare de dragoste. Una minunată care să îți atingă inima, să te facă să plângi de bucurie. Să scrii tot ce simți pentru tine și să mulțumești tuturor părților minunate din tine care au fost mereu acolo pentru tine. Să nu uiți nimic, te rog!!

Amintește-ți, valoarea ta nu este definită de statutul relațional, ci de iubirea și respectul pe care ți-l acorzi ție însăți. Happy Valentine’s Day my beauties!”, a fostul mesajul transmis de vedetă pe contul personal de Instagram.

Urmăritorii au reacționat imediat în secțiunea de comentarii: „Superbă!”/„Mi-aș fi dorit să văd mai mult...”/„Frumoasă poza”, acestea fiind doar câteva dintre reacțiile oamenilor.

De ce nu s-a căsătorit Andreea Raicu

Andreea Raicu vorbea în urmă cu mai mulți ani despre cea mai grea perioadă din viața ei, atunci când era în căutarea unui patener. Ea declara că tocmai faptul că nu avea un iubit la vârsta de 30 de ani a adus-o în depresie și a avut nevoie de consiliere psihologică.

„A fost cea mai mare nefericire pe care eu am avut-o până la un moment dat, pentru că ajunsesem la 30 de ani și toată lumea mă întreba: <<Ei, și, când te măriți, când faci un copil?>>. Și eu eram foarte ok, adică nu aveam o dramă existențială, dar când începe toată lumea să îți spună asta, nu e ok! Nu e ok, totuși, că nu sunt măritată. Și eu nu mai eram capabilă să mă uit la nimic bun din viața mea. Mă uitam doar la două lucruri care lipseau: faptul că nu eram măritată și că nu aveam un copil. Restul nu mai conta.”, spunea ea la digi24.ro.

Andreea Raicu a mai adăugat că mariajul devenise un lucru pe care îl căuta necontenit, întâmplare care i-a adus extrem de multă tristețe. Ulterior, ea a înțeles că nu îi este benefic să facă din căsătorie un scop în viață și că va primi ceea ce i se potrivește la momentul potrivit.

„Astăzi, am înțeles că am să primesc ceea ce mi se potrivește și mi se cuvine și pentru care sunt pregătită atunci când trebuie. (…) Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață. Cumva, pentru mine, un scop în viață este o relație echilibrată, e consecința unei relații echilibrate. Și văd foarte multe femei, cum și eu am fost la rândul meu, obsedate de a se mărita și de a avea o familie. Eu nu spun că e un lucru greșit să îți dorești asta; îmi doresc să îmi fac o familie, dar nu este scopul de a mă mărita cu orice preț, de a fi într-o relație doar pentru că așa îți cere societatea.”, a mai adăugat atunci Andreea Raicu.