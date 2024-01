Andreea Raicu s-a întors în India acolo unde în urmă cu peste 10 ani își regăsea încrederea în sine. Acum, frumoasa vedetă s-a afișat cu chipul complet natural, fără pic de machiaj, în mediul online.

Andreea Raicu a luat o pauză de la viața tumultoasă și s-a bucurat din plin de liniștea Indiei. Frumoasa vedetă a plecat într-o nouă călătorie pe continentul asiatic și s-a întors în locul în care a făcut-o să se simtă bine în pielea ei și împacată cu viața pe care o trăiește, așa cum a menționat chiar ea.

Așa cum și-a obișnuit deja fanii, aceasta i-a ținut la curent cu fiecare pas important pe care l-a făcut în această călătorie. De asemenea, ea le-a împărtășit prietenilor virtuali din lecțiile pe care le-a de-a lungul timpului.

Cum arată Andreea Raicu fără machiaj sau filtre, la 46 de ani. S-a afișat cu chipul complet natural, fără pic de reținere

La 46 de ani, Andreea Raicu radiază, la propriu. În vacanța din India, fosta prezentatoare TV a renunțat complet la machiaj și nu s-a ferit să se afișeze astfel în mediul online. Aceasta s-a fotografiat fără pic de machiaj sau filtre și i-a surprins pe toți cu chipul său complet natural.

Vedeta a ales să se întoarcă la ashram, acolo unde, în urmă cu 12 ani, a reșit să își regăsească sensul vieții, într-o perioadă în care se simțea pierdută, spune ea. A dezvăluit că locul a ajutat-o să își recâștige încrederea în sine și astfel, acum, se poate afișa așa cum multe vedete nu s-ar încumeta.

Cu o flaore de lotus în păr și fără strop de machiaj pe chip, doar un zâmbet, aceasta i-a cucerit iremediabil pe internauți.

„Unul dintre lucrurile pe care le-am realizat in ashram e ca nu avem idee cat suntem de stresati. Stii cumva ca esti stresat, dar te gandesti ca gasesti mereu solutii sa treci peste pana cand depasesti perioada grea. Mai mergi la un masaj, faci o baie fierbinte, iesi un pic in natura, te intalnesti cu prietenii, iti iesi un weekend liber si poate te simti mai bine.🙏🏻



Dar nu poti sa iti dai seama cat de stresat esti decat atunci cand iesi complet din mediul tau si ajungi undeva unde e liniste, unde nimeni nu se grabeste, unde nu trebuie sa demonstrezi nimic, nu trebuie sa arati perfect sau sa ai tinuta care ar lua mii de like-uri ci doar sa fii tu si atat. Si de abia in astfel de momente iti dai seama la ce te-ai supus si nu ai constientizat. Si crede-ma e socanta concluzia.💔



Presiunea la care ne supunem, stresul in care traim zilnic ne deconecteaza de la tot si nu suntem constienti de asta.. Suntem exact ca in povestea cu broasca ce moare pentru nu isi da seama ca apa din oala in care era, se incalzeste treptate pana cand ajunge sa clocoteasca.



Asa suntem si noi. Din ce in ce mai mult stres cu care incet incet ne obinuim pana cand ajunge sa ne omoare fara sa ne dam seama.



Suntem deconectati de la noi, de la oamenii importanti din vIata noastra, de la ceea ce ne place cu adevarat, de la natura, de la orice ne incarca si ne aduce bucurie.



Stiam ca sunt obosita si stresata dupa ultimele luni, dar cum m-am simtit dupa a fost ca o lectie foarte usturatoare pentru cineva care credea ca este deajuns ce face pentru a isi pastra echilibrul interior.🤍



Lectia: detaseaza-te din cand in cand de tot, fa liniste ca sa poti intelege cum te simti cu adevarat ca sa nu te pierzi in aceasta lumea in care stresul si agitatia au devenit normalitate. Nu lasa emotiile neconsumate, ai grija de interiorul tau la fel ca de exterior.✨



Cat de des faci un check in cu tine?

Ce faci cand te simti coplesita intr-o perioada agitata?

Cum si cand ai grija de tine?”, a scris Andreea Raicu în descrierea fotografiei în care apare complet nemachiată.

